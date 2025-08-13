Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 13 de agosto

La prolongada sequía que desde hace meses azota a Sonora sigue cobrando factura en la cuenca del Río Yaqui, donde los niveles de almacenamiento en las tres principales presas se mantienen en cifras alarmantes, poniendo en riesgo el desarrollo agrícola y la disponibilidad de agua para uso urbano.

Al corte del lunes 11 de agosto, el volumen conjunto almacenado en las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzaba apenas mil 183 millones de metros cúbicos (Mm³).

NIVEL DE PRESA DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de este miércoles 13 de agosto, el volumen conjunto de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 1,190.2 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa únicamente el 17.0% de la capacidad total de almacenamiento.

Aunque la cifra muestra un ligero incremento de 22.7 Mm³ en comparación con el registro del pasado 7 de agosto, cuando se contabilizaron 1,167.5 Mm³ y es superior en 49.3 Mm³ respecto al mismo periodo de 2024, las autoridades advierten que la situación sigue siendo crítica.

NIVEL DE CADA PRESA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el último reporte emitido este 13 de agosto, los embalses por presa muestran los siguientes niveles:

La Angostura: 60.6 Mm³, equivalente al 8.0% de su capacidad. Registró 5.2 mm de lluvia y recibió una aportación de 22.66 m³/s.

60.6 Mm³, equivalente al 8.0% de su capacidad. Registró 5.2 mm de lluvia y recibió una aportación de 22.66 m³/s. El Novillo : 710.1 Mm³, con 23.5% de llenado. No registró lluvias y presentó una aportación de 46.82 m³/s.

: 710.1 Mm³, con 23.5% de llenado. No registró lluvias y presentó una aportación de 46.82 m³/s. El Oviáchic: 419.5 Mm³, equivalente al 13.0% de su capacidad, sin registro de lluvias y con una aportación de 4.16 m³/s.

En conjunto, el caudal aportado por el río suma apenas 73.64 metros cúbicos por segundo, cifra considerada muy baja para esta temporada. La escasez de lluvias en los últimos días limita cualquier recuperación significativa en los embalses, lo que mantiene la presión sobre los sistemas de riego y el abastecimiento doméstico.