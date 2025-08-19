Ivanna Isa: quién es la influencer que tendría una relación con Jesús Ernesto, hijo de AMLO

En los últimos días, Jesús Ernesto Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de un video en el que aparece en momentos románticos con una joven influencer. La protagonista es Ivanna Isa, creadora de contenido en TikTok e Instagram, quien antes de desactivar su cuenta acumulaba más de 22 mil seguidores.

El clip que desató la conversación muestra un resumen de instantes románticos entre ambos: cantando, tomándose selfies, compartiendo abrazos y un beso después de que él le regalara un ramo de flores. La publicación llevaba como descripción una frase de Ivanna que confirmaba la cercanía entre ellos: "Me caes increíble, la neta no sé por qué me haces enojar tanto".

QUIÉN ES IVANNA ISA

Ivanna Isa se había posicionado en redes sociales como una creadora enfocada en compartir su estilo de vida, frases emocionales y momentos de pareja. Su contenido conectaba con un público joven, lo que le permitió ganar miles de seguidores.

Sin embargo, tras la viralización del video junto a Jesús Ernesto, decidió desactivar su cuenta de TikTok, aunque fragmentos y capturas de sus publicaciones continúan circulando en plataformas como X y otras redes.

LA REACCIÓN EN REDES Y EL DEBATE PÚBLICO

La difusión del video provocó una ola de comentarios divididos. Mientras algunos celebraron el noviazgo de la pareja, otros cuestionaron la exposición mediática de Jesús Ernesto, quien hasta ahora había mantenido un perfil bajo a pesar de ser hijo del exmandatario.

Este episodio reavivó la discusión sobre la delgada línea entre la privacidad de los hijos de figuras públicas y el constante escrutinio al que son sometidos por parte de la opinión pública y los internautas, especialmente en un entorno dominado por redes sociales.

UNA HISTORIA QUE SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR

Hasta el momento, ni Jesús Ernesto ni su familia han emitido comentarios respecto a la relación. Lo cierto es que las imágenes difundidas han renovado el interés por su vida personal y han colocado nuevamente a los hijos del expresidente López Obrador en el centro de la conversación digital.

Mientras tanto, la relación con Ivanna Isa sigue generando reacciones en línea, sumándose a la lista de episodios virales que involucran, directa o indirectamente, a la familia del exmandatario.