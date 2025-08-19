  • 24° C
Viral

BTS x McDonald's: Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva colaboración

La emoción de ARMY está al máximo con el anuncio de la franquicia de comida rápida y las pequeñas figuras de la exitosa banda surcoreana de K-pop

Ago. 19, 2025
McDonald´s traerá de vuelta a TinyTAN con una edición especial de Cajitas Felices en varios países
McDonald´s traerá de vuelta a TinyTAN con una edición especial de Cajitas Felices en varios países

McDonald´s y los adorables personajes TinyTAN, inspirados en el grupo de K-pop BTS, están causando sensación con una nueva y esperada colaboración. Los fans de la boyband coreana más famosa del mundo han enloquecido desde que la marca dejó entrever la noticia en redes sociales.

El 18 de agosto de 2025, la cadena de comida rápida publicó una imagen de la cajita feliz de fondo y siete pequeñas figuras de las que solo se veían sus tiernas cabezas. La frase bastó para desatar la euforia entre ARMY, acumulando miles de interacciones y generando especulaciones sobre un nuevo proyecto.

De inmediato, muchos interpretaron que se trataba de TinyTAN, los entrañables personajes animados basados en los integrantes de BTS.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA NUEVA CAJITA FELIZ DE BTS TinyTAN?

La confirmación llegó poco después: McDonald´s traerá de vuelta a TinyTAN con una edición especial de Cajitas Felices que estará disponible a partir del 3 de septiembre y por tiempo limitado en restaurantes y en la aplicación móvil.

La colección contará con dos sets de juguetes exclusivos: la Edición Throwback, disponible desde el lanzamiento, y la Edición Encore, que llegará el 23 de septiembre.

EVENTOS EN EL LANZAMIENTO DE TINYTAN EN MCDONALD´S

Además, la experiencia irá más allá de la comida: McDonald´s organizará un evento inmersivo en Los Ángeles los días 27 y 28 de septiembre, donde habrá música, juegos y actividades temáticas dedicadas a TinyTAN.

Para los fans de otros países, se habilitará un juego de ritmo interactivo, accesible mediante un código en la caja de la Cajita Feliz.

ANTERIORES COLABORACIONES DE BTS CON MCDONALD´S

Esta noticia revive el recuerdo de la histórica colaboración entre McDonald´s y BTS en 2021, cuando lanzaron un menú especial con McNuggets, salsas coreanas y empaques de edición limitada, provocando un fenómeno global.

Incluso en 2024, la marca sorprendió con una colección inspirada en BT21, los personajes creados por BTS junto a LINE FRIENDS.

Con este nuevo proyecto, McDonald´s reafirma su apuesta por unir comida, música y cultura pop, ofreciendo una experiencia única para los fans de BTS en todo el mundo.

Marcela Islas
