Gintama regresa con nueva película, conoce todos los detalles

Este fin de semana se celebró el 20.º aniversario del Festival Multiverso Gintama, un evento que emocionó a miles de fanáticos del anime y manga.

Entre los anuncios más esperados estuvo la confirmación de una nueva película y la revelación de la fecha de estreno del spin-off 3rd Year Class Z Ginpachi-Sensei.

UNA NUEVA PELÍCULA DE GINTAMA LLEGARÁ EN 2026

El gran anuncio del festival fue New Gintama the Movie: Yoshiwara in Flames, una readaptación del famoso arco del manga que ya había sido animado en 2009 en una serie de ocho episodios. Esta nueva versión promete revivir la historia con un enfoque renovado y llegará a los cines en 2026.

Durante la presentación también se compartió un teaser tráiler y una imagen promocional que despertaron la nostalgia de los seguidores de la obra de Hideaki Sorachi.

SPIN-OFF GINPACHI-SENSEI YA TIENE FECHA DE ESTRENO

Otra sorpresa para los fans fue la confirmación del estreno de la serie derivada 3rd Year Class Z Ginpachi-Sensei, programada para el 6 de octubre de 2025 en España. Este spin-off contará con una historia fresca, nuevos retos y, por supuesto, el peculiar estilo de humor característico de la saga.

La producción también reveló un tráiler, una imagen promocional y detalles de su banda sonora. El tema de apertura será "Sakurakaze" interpretado por BOTCHI BOROMARU, mientras que el cierre estará a cargo de LONGMAN con la canción "Underclass HERO".

EL EQUIPO DETRÁS DE LA NUEVA SERIE

El spin-off estará dirigido por Natsumi Higashida, con la supervisión de Makoto Moriwaki. La composición de la historia corre a cargo de Kazuyuki Fudeyasu, mientras que el diseño de personajes y la dirección de animación estarán en manos de Shinji Takeuchi.

La música será producida por Audio Highs, equipo ampliamente reconocido en la franquicia por su calidad y estilo.

EL LEGADO DE GINTAMA

Considerada una de las series más queridas del anime y el manga, Gintama mezcla de manera única acción, humor absurdo y referencias culturales.

Ambientada en un Japón alternativo del Periodo Edo bajo la invasión de extraterrestres, sigue las aventuras de Gintoki Sakata, un samurái rebelde que, junto a sus compañeros, enfrenta situaciones tan caóticas como divertidas.