Estas son 4 películas anime de Netflix que no te puedes perder este fin de semana

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para los amantes del anime. Con producciones originales y títulos clásicos que han marcado generaciones, hoy en día más de la mitad de los suscriptores disfrutan de este género.

Entre obras de Studio Ghibli, películas de One Piece o Naruto, el catálogo es amplio, pero si buscas algo diferente, estas cuatro cintas son perfectas para un maratón de fin de semana.

4 PELÍCULAS ANIME DE NETFLIX PARA VER ESTE FIN

El tiempo contigo

Después del éxito mundial de Your Name, Makoto Shinkai presentó El tiempo contigo, una película que en su estreno fue muy comparada con su predecesora. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una obra entrañable cargada de emoción.

La historia sigue a Hokada Morishima, un adolescente que huye de casa y llega a Tokio para sobrevivir como puede. Allí conoce a Hina Amano, una joven con el poder de controlar el clima. Juntos deciden aprovechar sus habilidades en una ciudad marcada por la lluvia.

Mi querida Oni

Si lo tuyo son los romances con toques de fantasía, Mi querida Oni es una gran opción. Dirigida por Tomotaka Shibayama, conocido por Amor de gata, esta película nos presenta a Hiiragi, un chico tímido que no sabe decir que no a los demás y vive aislado de su entorno.

Su vida cambia cuando conoce a Tsumugi, una chica oni que llega al mundo humano en busca de su madre desaparecida. En este viaje, ambos se enfrentan a una antigua maldición que pondrá a prueba su amistad y sus sentimientos.

El castillo a través del espejo

Inspirada en la novela de Mizuki Tsujimura, El castillo a través del espejo mezcla fantasía y misterio para hablar de temas como el bullying, la soledad y la salud mental.

La trama sigue a siete adolescentes que descubren un portal en sus espejos y llegan a un castillo mágico. Allí, se les ofrece la oportunidad de pedir un deseo si logran resolver acertijos antes de que el tiempo se agote. Sin embargo, si fallan, deberán enfrentarse a un destino mucho más oscuro.

El imaginario

Tras el estreno de Mary y la Flor de la Bruja, el estudio Ponoc regresó con The Imaginary, dirigida por Yoshiyuki Momose, un veterano de Studio Ghibli. Esta cinta es un viaje lleno de fantasía que toca el corazón con una historia sobre la amistad y la memoria.

La película cuenta la historia de Amanda y su amigo imaginario Rudger, quienes comparten un vínculo inseparable. Todo cambia cuando aparece Mr. Bunting, un hombre que caza seres imaginarios. Rudger se convierte en su próxima presa y deberá luchar por no desaparecer antes de que Amanda lo olvide para siempre.