Mítikah: así es la plaza comercial que reabrió tras caída de elevador en CDMX

La administración de Plaza Mítikah Centro Comercial informó que este viernes 15 de agosto reabrió sus puertas a partir de las 14:00 horas, luego de permanecer cerrada tras el incidente ocurrido con uno de sus elevadores.

En un comunicado, el complejo aseguró que la reapertura se dio después de recibir la autorización oficial de las autoridades y tras concluir de manera satisfactoria todas las inspecciones y certificaciones de seguridad. La administración destacó que se trabajó en coordinación con dependencias locales para garantizar que las instalaciones cumplan con los más altos estándares de seguridad.

"Este esfuerzo coordinado reafirma el compromiso por ofrecer una experiencia segura y de calidad para visitantes, colaboradores e inquilinos", señaló el centro comercial.

EL ACCIDENTE EN EL ELEVADOR DE MÍTIKAH

El martes 12 de agosto, uno de los elevadores de la plaza presentó una falla mecánica mientras descendía, lo que provocó tres detenciones bruscas. Como resultado, un hombre de 47 años y una mujer de 60 sufrieron lesiones en la cabeza y en la zona cervical, por lo que fueron trasladados a un hospital.

En un inicio se habló de un posible desplome, pero la administración del centro comercial aclaró que no hubo colapso. De acuerdo con su versión, las fallas fueron ocasionadas por una variación de voltaje derivada de las lluvias, lo que activó los protocolos automáticos de seguridad del elevador.

CIERRE TEMPORAL Y REVISIONES DE SEGURIDAD

Tras el incidente, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, junto con personal de Protección Civil e INVEA, ordenaron el desalojo del inmueble y colocaron sellos de suspensión temporal de actividades. Durante los días de cierre se realizaron inspecciones exhaustivas para garantizar la seguridad de los visitantes.

Finalmente, tras concluir con éxito las revisiones, la plaza recibió autorización para retomar actividades, enviando un mensaje de confianza y seguridad a quienes acuden a este complejo comercial en la Ciudad de México.