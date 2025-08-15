Los mejores prompts de Chat GPT que pueden ayudarte en entrevistas de trabajo

El 30 de noviembre de 2022 marcó un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial ya que ese día se presentó foralmente ChatGPT desarrollado por OpenAI y se convirtió rápidamente en un fenómeno global con casi un millón de usuarios en los primeros cinco días.

Actualmente, su utilidad va más allá de una simple curiosidad tecnológica o de una aplicación que ayuda a dar respuestas, ya que muchos usuarios hacen uso de su inteligencia y creatividad propia para ayudarse de esta herramienta y generar respuestas innovadoras a problemas que van desde lo simple hasta lo complejo.

Según una encuesta, un 27.6 por ciento de los usuarios utiliza esta IA como fuente de inspiración para iniciar proyectos, desbloquear ideas o estimular la imaginación en momentos de bloqueo creativo.

Otros usos populares incluyen la generación de contenido, la lluvia de ideas, la explicación de conceptos complejos, la búsqueda de información, la escritura de código y el apoyo académico.

LA CLAVE ESTÁ EN SABER ELEGIR EL PROMPT

Uno de los mayores aprendizajes en estos dos años es que ChatGPT solo funciona bien si sabes cómo preguntarle. Por eso, el "prompting", definido como la habilidad de formular indicaciones precisas a la IA, se ha convertido en una competencia clave para sacar el máximo partido a esta tecnología.

Existen ya múltiples guías y recursos gratuitos para dominar el arte del prompting, como la Guía de Ingeniería de Prompt, Introduction to Prompting o el Curso de Ingeniería en Prompt, entre otros. El objetivo: formular peticiones claras, específicas y con contexto suficiente para obtener respuestas útiles y ajustadas.

10 PROMPTS QUE PUEDES USAR PARA MEJORAR TU INTERACCIÓN CON LA IA

Estos son algunos de los prompts más prácticos y efectivos que puedes aplicar en tu día a día para ganar tiempo, mejorar tu trabajo o desarrollar nuevas habilidades:

Investigación temática avanzada:"Soy un investigador interesado en conocer más sobre los efectos del uso de IoT en las ciudades mediterráneas. Proporciona un resumen detallado de los últimos estudios y estadísticas relevantes publicados en los últimos cinco años. Incluye tendencias clave y posibles soluciones propuestas por expertos."

Aplicar el principio 80/20 para aprender rápido: "Quiero aprender sobre blockchain. Identifica y comparte el 20 % más importante del conocimiento que me ayudará a entender el 80 % del tema."

Prepararte para entrevistas de trabajo: "Tengo una entrevista para el departamento de ciberseguridad de una compañía tecnológica. ¿Puedes darme una lista de preguntas comunes con respuestas breves y efectivas?"

Mejorar la redacción: "Corrige mi texto anterior. Señala errores gramaticales y ortográficos. Sugiere mejoras para que sea más claro y profesional."

Simplificar información compleja: "Reescribe el siguiente texto para que sea fácil de entender por un principiante."

Desarrollar habilidades blandas (soft skills): "Quiero mejorar mi inteligencia emocional. Dame una guía paso a paso con ejercicios prácticos para desarrollar empatía y habilidades de comunicación."

Autoevaluación y aprendizaje: "Estoy aprendiendo sobre inteligencia artificial generativa. Hazme preguntas para probar mis conocimientos, señala mis errores y enséñame cómo corregirlos."

Visualizar datos: "Crea un gráfico de líneas que muestre las tendencias de búsqueda de 5G durante el último año."

Resumir documentos largos: "Resume el siguiente texto y dame una lista de ideas clave y datos importantes en formato de viñetas."

Crear nuevos prompts: "Actúa como un experto en digitalización. Genera 10 prompts útiles que pueda usar con un modelo de lenguaje centrado en el metaverso."

IMPORTANTE PERSONALIZAR ESTILOS

Dominar el arte de conversar con una IA no es ciencia ficción, sino una habilidad práctica y cada vez más necesaria. Estos prompts son solo el comienzo.

Lo importante es probar, ajustar y personalizar hasta encontrar los que mejor se adapten a tu estilo de vida o necesidades profesionales. ChatGPT es una herramienta poderosa, pero la verdadera clave está en cómo la usas.