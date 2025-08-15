Conoce la vez que Shakira paseó en un burro en Hermosillo

El jueves 14 de agosto, Shakira dio un gran concierto en Hermosillo debido a su tour, "Las mujeres ya no lloran World Tour 2025". El show fue un éxito y a pesar de la lluvia, se tuvo una gran aglomeración de fanáticos, debido a su visita a la capital sonorense, algunos usuarios de redes sociales recordaron el momento en que la cantante paseó en un burro dentro de la ciudad.

Esta divertida historia tuvo lugar en el 2011, y se debió a un malentendido que se encuentra relacionado con un platillo típico de Hermosillo. A pesar de que han pasado los años; las fotos de la cantante paseando sobre un burro e incluso realizando carreras improvisadas quedó en la memoria de los ciudadanos que tuvieron la oportunidad de ver estos divertidos hechos.

LA VEZ QUE SHAKIRA PASEO SOBRE UN BURRO EN HERMOSILLO

La historia tuvo lugar en el 2011, antes de que Shakira se presentará en el Hard Rock Stadium; la cantante decidió visitar Hermosillo como parte de su gira Sale el Sol. A pesar de que su visita fue recordada por muchos, lo quedó en la memoria de la mayoría, fue ver a la cantante pasear sobre un burro en las cercanías del Estadio Héroe de Nacozari.

La gente revela que estos hechos se dieron debido a un malentendido, según se cuenta, al momento en que Shakira llegó a Hermosillo; su equipo preguntó qué era lo más tradicional de la región. La respuesta fue que "los burros"; sin embargo, la gente se refería al platillo hecho con tortilla de harina y que se rellena con carne asada.

Sin embargo, el equipo de la cantante entendió que se referían al animal, por lo que tomaron la decisión de rentar algunos burros con el fin de que la cantante pudiera montarlos. El paseo de Shakira sobre este animal tuvo lugar en un pequeño campo deportivo que se encuentra al sur del Estadio Héroe de Nacozari.

SHAKIRA PASÓ UNA TARDE DIVERTIDA

Shakira pasó cerca de una hora montado al burro, divirtiéndose con su equipo, jugando y riendo; gran parte de su equipo también se animó a subirse a los animales con el fin de poder disfrutar la experiencia junto a la cantante. Los hechos quedaron captados en fotografías de los medios.

Esto también fue grabado por el personal de la cantante, mismo que fue subido a YouTube y en donde se pueden ver las carreras improvisadas de los burros, además de mostrar a la cantante colombiana reír mientras paseaba con este animal en el pequeño campo de Hermosillo.