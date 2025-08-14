  • 24° C
  Jueves, 14 De Agosto Del 2025
Farándula

Shakira en Hermosillo: ¿Se cancela concierto por lluvia? Esto se sabe

Mientras hacían fila para entrar cientos de fans de la colombiana, fueron sorprendidos por la fuerte lluvia que cayó en la capital de Sonora

Ago. 14, 2025
Ocesa informó que la apertura de puertas se retrasa hasta nuevo aviso.
La esperada presentación de Shakira en Hermosillo, parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran Tour", enfrenta retrasos debido a las intensas lluvias que han afectado gran parte del centro y sur de Sonora este jueves.

A través de un comunicado oficial, OCESA informó que la apertura de puertas para el concierto en el Estadio Héroes de Nacozari se pospone hasta nuevo aviso por las condiciones climatológicas, pidiendo a los asistentes permanecer atentos a sus redes para recibir actualizaciones en tiempo real. Hasta el momento, no se ha hablado de cancelación del evento.

imagen-cuerpo

PIDEN ESTAR PENDIENTES A MODIFICACIONES

Desde días atrás, circularon en redes sociales imágenes del escenario ya montado en el estadio, y el programa original contemplaba que el cantante Pitbull abriría el espectáculo a las 9:00 p.m., mientras que la colombiana subiría al escenario a las 10:00 p.m. Sin embargo, con este anuncio es probable que dichos horarios sufran modificaciones.

Medios locales reportaron que Shakira llegó esta misma tarde a Hermosillo en un vuelo privado, acompañada de sus hijos. En redes también se han compartido imágenes de asistentes que esperaban en fila desde tempranas horas y que fueron sorprendidos por la tormenta, recibiendo auxilio por parte de personal en el lugar.

La lluvia, que comenzó en la tarde, no ha cesado por completo, manteniendo en suspenso el inicio del concierto más esperado del año en la capital sonorense.

imagen-cuerpo
César Leyva
