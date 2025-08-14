  • 24° C
Farándula

Christian Nodal revela la razón por la que no visita mucho a su hija Inti

El cantante ha desatado fuertes críticas en redes sociales luego de que se diera a conocer la reciente entrevista con Adela Micha para La Saga

Ago. 14, 2025
"Pierdes un día de ida y otro de vuelta. Así es muy difícil coincidir", justificó el cantante
"Pierdes un día de ida y otro de vuelta. Así es muy difícil coincidir", justificó el cantante

Christian Nodal volvió a estar en el centro de la conversación pública tras abordar, por primera vez, el motivo por el que no convive con frecuencia con su hija Inti, nacida en septiembre de 2023, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu.

¿POR QUÉ CHRISTIAN NODAL NO VISITA A SU HIJA INTI?

Durante la reciente entrevista con Adela Micha para La Saga, el intérprete reveló que la distancia y sus compromisos profesionales son los principales obstáculos para mantener una convivencia más constante.

"Son de 12 a 17 horas para llegar a Argentina. Cuando estábamos juntos, viajábamos siempre que era posible, sobre todo antes del embarazo. Después, Cazzu me acompañó los primeros meses mientras podía viajar, pero resultaba complicado porque yo trabajaba casi todos los fines de semana", explicó.

Nodal detalló que los cambios de huso horario y el tiempo en traslados reducían sus visitas a un máximo de tres días. "Pierdes un día de ida y otro de vuelta. Así es muy difícil coincidir", añadió.

A pesar de estas dificultades, el cantante aseguró que su prioridad es mantener el vínculo con su hija.

"Estoy consciente de que en algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para compartir con los dos más adelante. Nunca fue fácil, ni cuando estábamos juntos", afirmó.

Además, señaló que tanto él como Cazzu hicieron esfuerzos por sostener la relación: "Yo sinceramente no quería dejar morir la relación. Los dos luchamos mucho por eso".

CHRISTIAN NODAL DESATA CRÍTICAS EN REDES SOCIALES POR SUS DECLARACIONES

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una oleada de críticas en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la falta de compromiso del intérprete, argumentando que los recursos económicos con los que cuenta le permitirían organizar su agenda y convivir más tiempo con Inti.

Otros internautas consideraron que la explicación refleja desapego y priorización de la carrera por encima del rol paterno.

Comentarios como "Un padre presente busca la manera" y "Para cantar sí hay tiempo, para la hija no" dominaron en plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook. Incluso algunos seguidores lo acusaron de reproducir patrones machistas sobre la crianza y el cuidado de los hijos.

En contraste, hubo quienes defendieron al cantante, señalando que las giras internacionales y las largas distancias hacen difícil la conciliación familiar, aun con recursos. Sin embargo, el debate sigue abierto sobre las responsabilidades afectivas y la corresponsabilidad parental.

Marcela Islas
