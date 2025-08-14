Maluma implementa protocolo para proteger a menores en sus presentaciones

Tras el polémico momento de haber detenido un concierto para reprender a una madre que asistió con su bebe, Maluma ha decidido dar un paso más allá para garantizar la seguridad de los niños que acuden a sus presentaciones.

Hace unos días, durante un show en la Ciudad de México, el cantante colombiano interrumpió su interpretación para llamar la atención a una mujer que sostenía a un bebé en brazos, calificando la situación como un "acto de irresponsabilidad".

"Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez, protéjale los oídos o algo. La verdad, eso es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nene meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad", expresó el cantante desde el escenario.

MALUMA OFRECE PROTECTORES DE OÍDOS A NIÑOS EN SUS CONCIERTOS

El incidente desató un intenso debate en redes sociales: mientras unos aplaudieron su postura protectora, otros criticaron la forma en que expuso públicamente a la asistente, señalando que quizá no tenía con quién dejar a su hijo.

Ahora, para evitar que situaciones similares se repitan, el intérprete colombiano anunció que en sus conciertos entregará, de manera gratuita, protectores auditivos para niños menores de 5 años.

Previo a cada presentación, en las pantallas del recinto se proyecta un mensaje firmado por Maluma:

"Familia, la música es para disfrutar sin riesgo. Si vienen con sus hijos menores de 5 años, por favor protéjanles sus oídos con tapones o audífonos especiales. ¡Así cuidamos su salud y seguimos compartiendo la magia juntos! Este es un show con mucha energía, con efectos de video, luces, sonido y pyro. Si olvidaste la protección para tus hijos, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiamos un par."

¿A QUÉ EDAD ES RECOMENDABLE LLEVAR A UN NIÑO A UN CONCIERTO?

Aunque no existe una edad mínima legal para asistir a este tipo de espectáculos, especialistas en salud auditiva recomiendan esperar hasta que el menor tenga entre 10 y 12 años, cuando puede tolerar mejor el volumen, las multitudes y la duración del evento. En caso de asistir, es fundamental que el show sea apto para su edad, que se use protección auditiva y que permanezcan en zonas menos concurridas para reducir riesgos.

Este gesto de Maluma busca equilibrar el disfrute de sus fans con la seguridad y bienestar de los más pequeños, en un ambiente de alta energía y volumen característico de sus espectáculos.