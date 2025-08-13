La Casa de los Famosos: ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?

Esta noche de miércoles se llevó a cabo la tercera gala de nominación en La Casa de los Famosos México, donde las estrategias y alianzas se comenzaron a hacer más evidentes de manera que en esta ocasión hay seis famosos en la temida placa, enfrentando la posibilidad de ser eliminados el próximo domingo.

¿QUIÉNES FUERON LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA?

Tras la votación de los participantes, estos fueron los seis nominados que quedaron en riesgo de eliminación:

Alexis Ayala : 9 puntos

: 9 puntos Facundo : 8 puntos

: 8 puntos Mar Contreras : 4 puntos

: 4 puntos Mariana Botas : 4 puntos

: 4 puntos Ninel Conde : 3 puntos

: 3 puntos El Guana: 3 puntos

La suma de votos refleja tanto viejas rencillas como nuevas estrategias que buscan mover la dinámica dentro de la casa.

DETALLES CLAVE DE LA NOMINACIÓN

Mariana Botas, con la ventaja de la Moneda del Destino, le otorgó 3 puntos a Mar Contreras, declarando que se sintió subestimada por ella.

Facundo generó múltiples reacciones, obteniendo votos tanto por sus comentarios polémicos como por su fuerte presencia en el juego.

Elaine Haro se abstuvo de nominar mujeres, y sus votos apuntaron a El Guana y Alexis Ayala.

Aldo De Nigris no recibió votos gracias a su inmunidad.

Algunos participantes, como Abelito y El Guana, usaron sus votos estratégicamente para favorecer a su grupo del cuarto noche.

ESTRATEGIA EN JUEGO

La división entre Cuarto Día y Cuarto Noche se agudiza, y la victoria reciente de Mariana podría alterar las alianzas en los próximos días. Cada voto se ha convertido en una jugada pensada al milímetro, y las emociones están al límite.