DJs mexicanos exigen disculpas de Natanael Cano tras incidente en festival

Natanael Cano, conocido por sus corridos tumbados, se convirtió en el centro de atención del Baja Beach Fest 2025, no por su música, sino por un incidente que generó polémica entre asistentes y profesionales del sector musical.

Durante su presentación, el cantante golpeó a su DJ y rompió su computadora frente a miles de espectadores.

NATANAEL INCIDENTE CON DJ

El conflicto comenzó por problemas técnicos durante el show. Cano exigió al DJ repetir una canción que, según él, no se escuchaba correctamente. Aunque al principio el artista continuó con su actuación, la tensión escaló hasta que decidió confrontar físicamente a su acompañante en el escenario, arrojando y pisando la computadora del DJ. El momento fue captado por varios asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales.

La reacción del público fue mixta, aunque predominó la desaprobación. Algunos espectadores abuchearon al cantante, mientras que otros mostraron su apoyo; sin embargo, la mayor afectación fue que los corridos tumbados, esperados por la audiencia, no se escucharon durante los primeros 40 minutos del concierto, lo que provocó que varios asistentes se retiraran antes de que finalizara el evento.

DJS MEXICANOS EXIGEN DISCULPAS DE NATANAEL CANO

La comunidad profesional reaccionó de manera inmediata ante el incidente. El Consejo Mexicano de DJs calificó el comportamiento de Natanael Cano como inaceptable y difundió un comunicado pidiendo sanciones temporales.

A través de un comunicado en redes sociales, la organización solicitó que se suspenda la programación de la música del artista temporalmente hasta que este ofrezca una disculpa pública y repare el daño material ocasionado.

“Hacemos un respetuoso llamado para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material”, indicaron.

Hasta el momento, ni Natanael Cano, ni su equipo, ni los organizadores del Baja Beach Fest han emitido declaraciones sobre lo sucedido.