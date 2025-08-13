  • 24° C
Farándula

Adal Ramones y Yordi Rosado regresan con 'Enrollados' a Sonora

Descubre cuándo y dónde podrás disfrutar de este show lleno de humor

Ago. 13, 2025
Adal Ramones y Yordi Rosado regresan con Enrollados a Sonora

 

Los icónicos conductores de “Otro rollo” vuelven a los escenarios con la gira “Enrollados”, un espectáculo que revive la esencia del famoso programa de televisión que marcó a toda una generación. Tras 12 años de éxito en la televisión mexicana, Adal Ramones y Yordi Rosado recorrerán distintas ciudades del país acompañados de otros comediantes.

Adal Ramones, famoso por su característico monólogo semanal, aseguró que la gira será única e irrepetible, ya que constará de una sola temporada. Durante el show, los asistentes podrán disfrutar de sketches, monólogos y la misma energía que convirtió a “Otro rollo” en un fenómeno televisivo.

Fechas y ciudades de la gira:

  • Mexicali: 15 de enero
  • Tijuana: 16 de enero
  • Hermosillo: 17 de enero
  • Torreón: 21 de enero
  • Saltillo: 22 de enero
  • Monterrey: 24 de enero
  • Toluca: 28 de enero
  • Ciudad de México: 31 de enero
  • Pachuca: 4 de febrero
  • Puebla: 5 de febrero
  • Mérida: 6 de febrero
  • Veracruz: 7 de febrero
  • Querétaro: 11 de febrero
  • León: 12 de febrero
  • Aguascalientes: 13 de febrero
  • Chihuahua: 18 de febrero
  • Guadalajara: 21 de febrero
  • San Luis Potosí: 28 de febrero

Venta de boletos:

  • Comienza el viernes 15 de agosto a las 11:00 a.m.
  • Disponible en la página oficial de Music Vive

Elenco del reencuentro:

  • Adal Ramones
  • Yordi Rosado
  • Gaby Platas
  • Roxana Castellanos
  • Mauricio Castillo
  • Lalo España

Con “Enrollados”, los seguidores de “Otro rollo” podrán revivir los mejores momentos del programa y disfrutar de un espectáculo lleno de humor, monólogos y nostalgia, en una experiencia única para toda la familia.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez
