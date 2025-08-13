Adal Ramones y Yordi Rosado regresan con 'Enrollados' a Sonora

Los icónicos conductores de “Otro rollo” vuelven a los escenarios con la gira “Enrollados”, un espectáculo que revive la esencia del famoso programa de televisión que marcó a toda una generación. Tras 12 años de éxito en la televisión mexicana, Adal Ramones y Yordi Rosado recorrerán distintas ciudades del país acompañados de otros comediantes.

Adal Ramones, famoso por su característico monólogo semanal, aseguró que la gira será única e irrepetible, ya que constará de una sola temporada. Durante el show, los asistentes podrán disfrutar de sketches, monólogos y la misma energía que convirtió a “Otro rollo” en un fenómeno televisivo.

Fechas y ciudades de la gira:

Mexicali: 15 de enero

Tijuana: 16 de enero

Hermosillo: 17 de enero

Torreón: 21 de enero

Saltillo: 22 de enero

Monterrey: 24 de enero

Toluca: 28 de enero

Ciudad de México: 31 de enero

Pachuca: 4 de febrero

Puebla: 5 de febrero

Mérida: 6 de febrero

Veracruz: 7 de febrero

Querétaro: 11 de febrero

León: 12 de febrero

Aguascalientes: 13 de febrero

Chihuahua: 18 de febrero

Guadalajara: 21 de febrero

San Luis Potosí: 28 de febrero

Venta de boletos:

Comienza el viernes 15 de agosto a las 11:00 a.m.

Disponible en la página oficial de Music Vive

Elenco del reencuentro:

Adal Ramones

Yordi Rosado

Gaby Platas

Roxana Castellanos

Mauricio Castillo

Lalo España

Con “Enrollados”, los seguidores de “Otro rollo” podrán revivir los mejores momentos del programa y disfrutar de un espectáculo lleno de humor, monólogos y nostalgia, en una experiencia única para toda la familia.