Adal Ramones y Yordi Rosado regresan con 'Enrollados' a Sonora

Los icónicos conductores de “Otro rollo” vuelven a los escenarios con la gira “Enrollados”, un espectáculo que revive la esencia del famoso programa de televisión que marcó a toda una generación. Tras 12 años de éxito en la televisión mexicana, Adal Ramones y Yordi Rosado recorrerán distintas ciudades del país acompañados de otros comediantes.
Adal Ramones, famoso por su característico monólogo semanal, aseguró que la gira será única e irrepetible, ya que constará de una sola temporada. Durante el show, los asistentes podrán disfrutar de sketches, monólogos y la misma energía que convirtió a “Otro rollo” en un fenómeno televisivo.
Fechas y ciudades de la gira:
- Mexicali: 15 de enero
- Tijuana: 16 de enero
- Hermosillo: 17 de enero
- Torreón: 21 de enero
- Saltillo: 22 de enero
- Monterrey: 24 de enero
- Toluca: 28 de enero
- Ciudad de México: 31 de enero
- Pachuca: 4 de febrero
- Puebla: 5 de febrero
- Mérida: 6 de febrero
- Veracruz: 7 de febrero
- Querétaro: 11 de febrero
- León: 12 de febrero
- Aguascalientes: 13 de febrero
- Chihuahua: 18 de febrero
- Guadalajara: 21 de febrero
- San Luis Potosí: 28 de febrero
Venta de boletos:
- Comienza el viernes 15 de agosto a las 11:00 a.m.
- Disponible en la página oficial de Music Vive
Elenco del reencuentro:
- Adal Ramones
- Yordi Rosado
- Gaby Platas
- Roxana Castellanos
- Mauricio Castillo
- Lalo España
Con “Enrollados”, los seguidores de “Otro rollo” podrán revivir los mejores momentos del programa y disfrutar de un espectáculo lleno de humor, monólogos y nostalgia, en una experiencia única para toda la familia.