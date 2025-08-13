Taylor Swift anuncia su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”: ¿Cuándo sale?

La cantante estadounidense Taylor Swift, una de las artistas más influyentes y seguidas en el mundo, sorprendió nuevamente a sus seguidores al revelar los detalles de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl.

El lanzamiento, que será su duodécimo disco de estudio original, fue dado a conocer a través del programa de streaming New Heights, conducido por Travis Kelce, novio de la estrella pop, y su hermano Jason.

NUEVO ÁLBUM “THE LIFE OF A SHOWGIRL”

El anuncio se realizó de manera dramática el pasado 12 de agosto, justo a las 12:12 a. m. (hora del Este), mientras el reloj de cuenta regresiva en el sitio web de Swift marcaba la hora exacta.

En un video publicado en Instagram, la cantante apareció con un maletín verde menta con sus iniciales “TS” en naranja y mostró brevemente el disco, cuyo diseño permanece oculto.

¿CUÁNDO SALDRÁ EL NUEVO ÁLBUM DE TAYLOR SWIFT?

El nuevo álbum llega después de The Tortured Poets Department, un LP doble publicado en abril de 2024 y marcará un nuevo capítulo en la carrera de Swift.

Hasta el momento, aún no se ha confirmado la fecha oficial de publicación de The Life of a Showgirl, aunque en la tienda en línea de Swift ya se pueden preordenar versiones físicas del disco, vinilo, casete y CD con póster, con envíos programados para el 13 de octubre de 2025.

Fanáticos han especulado que la fecha oficial podría ser el 12 de octubre, siguiendo la simbología de los números que Swift ha utilizado en lanzamientos anteriores.

El anuncio de Swift generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan que la cantante ofrezca más detalles sobre el álbum en futuras apariciones en New Heights. Mientras tanto, la portada del disco sigue siendo un misterio, aunque se aprecian tonos naranja y verde brilloso en el diseño preliminar del vinilo.