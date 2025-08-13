Muere Nobuo Yamada, voz del opening de Los Caballeros del Zodiaco, a los 61 años

Este miércoles 13 de agosto se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Nobuo Yamada, reconocido cantante japonés de 61 años y una de las voces más emblemáticas del anime. Yamada, conocido mundialmente como NoB.

Nobuo Yamada fue el intérprete de "Pegasus Fantasy" y "Blue Forever", temas que marcaron a generaciones enteras como parte de la banda sonora de Saint Seiya, serie conocida en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco.

AGENCIA CONFIRMA SU FALLECIMIENTO

De acuerdo con la agencia Mojost, el artista murió el pasado 9 de agosto tras una larga batalla contra el cáncer de riñón, enfermedad que le fue diagnosticada hace ocho años. En aquel entonces, los médicos le pronosticaron cinco años de vida; sin embargo, Yamada desafió las expectativas y continuó componiendo, grabando y actuando.

Incluso, según la agencia, "el día antes de su fallecimiento habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría, permaneciendo como el ´músico de rock NoB´ hasta el final".

Como es costumbre en Japón, el funeral se realizó en privado con la familia y amigos cercanos. No obstante, se planea un evento público para que sus seguidores puedan despedirse de él, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

¿QUIÉN FUE NOBUO YAMADA?

Nacido el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Osaka, Nobuo Yamada inició su carrera musical en la década de los ochenta como vocalista de la banda de hard rock y glam MAKE-UP. Su voz potente y carismática lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos en el ámbito del rock japonés.

Aunque colaboró en diversos proyectos de anime, su legado más importante se forjó con Saint Seiya, al interpretar "Pegasus Fantasy", tema que se volvió un himno no solo en Japón, sino en toda Latinoamérica.

REACCIÓN DE LOS FANÁTICOS DEL ANIME

La noticia de su muerte ha conmovido profundamente a la comunidad otaku y a los fanáticos del anime en todo el mundo.

Saint Seiya no es solo una serie, es un fenómeno cultural que marcó la infancia de millones de personas, especialmente en países como México, Chile, Argentina y Brasil, donde el opening interpretado por Yamada se convirtió en parte esencial de la experiencia.

Su voz no solo acompañó las batallas de los Caballeros del Zodiaco, sino que también dejó una huella emocional que trasciende generaciones.

Para muchos, Nobuo Yamada no fue el artista que le puso voz a una era de sueños heroicos y amistad inquebrantable. Hoy, la música de NoB sigue sonando como un recordatorio de que, al igual que sus letras, el espíritu nunca se rinde.