Farándula

Esta es la multa que deberá pagar Katy Perry por grabar video en zona protegida de Ibiza

Aunque la disquera Capitol Records alegó tener una "aprobación verbal" de una productora local, las investigaciones confirmaron que no existía permiso

Ago. 12, 2025
Alguien olvidó solicitar un permiso para grabar un video de la artista.

La cantante Katy Perry fue sancionada por autoridades españolas luego de grabar un videoclip en una zona natural protegida de Ibiza sin contar con los permisos necesarios.

Según información del diario El Español, Katy Perry pagó una multa un poco superior a los seis mil dólares (cerca de 130 mil pesos mexicanos) como resultado de una investigación que ya fue cerrada.

El video que ocasionó la multa es "Lifetimes", filmado en julio de 2024 en distintas locaciones de Ibiza y Formentera. Sin embargo, las autoridades se enfocaron en las escenas grabadas específicamente en el sistema dunar de s´Espalmador, un islote con alto valor ecológico donde se requiere autorización especial para cualquier actividad audiovisual.

¿POR QUÉ LA MULTARON? 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares informó que la productora encargada, WeOwnTheCity, no solicitó el permiso obligatorio, lo cual constituye una infracción grave a las normativas ambientales locales.

Aunque la disquera Capitol Records alegó tener una "aprobación verbal" de una productora local, las investigaciones confirmaron que no existía ningún permiso oficial registrado.

A pesar de la infracción, las autoridades confirmaron que no se aplicarán sanciones adicionales, ya que no se identificaron daños ambientales permanentes en el entorno protegido.

A continuación el video por el que podría haber sido multada. 

César Leyva
