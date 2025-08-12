Actriz de Nami en el live action de One Piece defiende a intérprete de Vivi tras comentarios racistas

El estreno del tráiler de la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix ha generado una ola de reacciones entre los fans.

Mientras que la elección de Nico Robin parece haber sido bien recibida, la aparición de Nefertari Vivi ha levantado una fuerte polémica, especialmente por la actriz elegida para interpretarla: Charithra Chandran, conocida por su trabajo en Los Bridgerton. El motivo de la controversia ha sido su color de piel.

LA POLÉMICA EN TORNO A VIVI

En el anime, Vivi se presenta con piel clara, lo que para muchos fans debería haberse respetado en la versión de acción real. Sin embargo, su país natal, Alabasta, está inspirado en culturas con influencias egipcias e indias, lo que llevó a Eiichiro Oda, creador de One Piece, a seleccionar personalmente a Chandran para el papel.

Aun así, en redes sociales abundan las críticas y comentarios negativos hacia la actriz, algunos llegando a ser ofensivos y racistas.

EMILY RUDD ALZA LA VOZ

Ante esta situación, Emily Rudd, quien interpreta a Nami en la serie, decidió pronunciarse públicamente en defensa de su compañera. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje del actor Rob Colletti recordando que fue Oda quien eligió a Chandran para interpretar a Vivi.

Rudd añadió un contundente mensaje propio:

"Percibir un canon no excusa el racismo flagrante, el odio u otra cosa. Estoy muy orgullosa de nuestro show, nuestro casting y la oportunidad que tenemos de traer a la vida una historia centrada en encontrar una familia diversa por una familia encontrada igualmente diversa".

LA RESPUESTA DE CHARITHRA CHANDRAN

La actriz de Vivi también se hizo eco de la situación en sus redes sociales. En Instagram, compartió una serie de comentarios que ha recibido, tanto positivos como negativos, acompañados del mensaje "gracias por vuestro apoyo".

No obstante, algunos mensajes ofensivos llegaron a decirle frases como "no te queremos en One Piece" o "ahora todo el mundo va a comenzar a odiarte".