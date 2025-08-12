Pee Wee: Esta es la millonaria fianza que tendría que pagar el cantante tras ser arrestado en Texas

El cantante Irvin Salinas, mejor conocido como Pee Wee, volvió a acaparar titulares luego de ser arrestado la noche del domingo 10 de agosto en Edinburg, Texas, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

Con 36 años de edad, Pee Wee saltó a la fama como integrante de los Kumbia Kings, grupo liderado por A.B. Quintanilla, con éxitos como "Mi Dulce Niña" y "Sabes a Chocolate".

Más tarde, inició una carrera como solista y participó en diversos proyectos televisivos. Sin embargo, este nuevo arresto marca un revés importante en su trayectoria, ya que se trata de la segunda vez que es detenido por el mismo delito.

SEGUNDO ARRESTO POR EL MISMO DELITO

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., cuando autoridades locales interceptaron su vehículo y detectaron que conducía en aparente estado de ebriedad.

La reincidencia podría complicar su situación legal, pues, a diferencia de su primera detención a inicios de 2024 en el condado de Álamos, Texas, cuando pagó una fianza de 1,500 dólares y ofreció una disculpa pública, ahora enfrenta sanciones potencialmente más severas bajo la ley texana.

¿DE CUÁNTO ES LA FIANZA QUE PEE WEE TENDRÁ QUE PAGAR?

Según información del periodista Carlo Uriel, la corte fijó la fianza actual en 5 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 93 mil pesos mexicanos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el cantante podrá cubrir dicha suma para obtener su libertad mientras continúa el proceso judicial y tampoco se ha emitido un comunicado oficial por parte de Pee Wee o su equipo legal, lo que ha alimentado especulaciones y comentarios divididos en redes sociales.

El caso ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado tanto preocupación como decepción por la conducta del artista. Mientras sus abogados gestionan su posible liberación, Pee Wee se mantiene en el centro de detención de Edinburg, a la espera de la próxima audiencia que definirá sus próximos pasos legales.