“Shrek 5” cambia su fecha de estreno: ¿Cuándo llegará a la pantalla grande?

El ogro más querido del cine tardará un poco más en volver a las pantallas. Universal Pictures y DreamWorks Animation confirmaron que “Shrek 5” ha cambiado nuevamente su fecha de estreno.

Este ajuste, el segundo en su calendario, modifica los planes de millones de seguidores que ya contaban los días para reencontrarse con Shrek, Fiona, Burro y compañía.

¿CUÁNDO LLEGARÁ “SHREK 5” A LOS CINES?

Originalmente anunciada para julio de 2026, la quinta entrega de la película mueve su debut en cines del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027, según información de Variety.

Shrek 5 no solo marcará el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus papeles icónicos, sino que también incorporará a Zendaya como la voz de la hija de Shrek y Fiona, personaje que hará su debut en la franquicia. La dirección estará a cargo de veteranos de la saga, Walt Dohrn y Conrad Vernon, mientras que la producción contará con figuras clave como Gina Shay y Chris Meledandri, este último fundador de Illumination.

¿POR QUÉ SE CAMBIÓ LA FECHA DE ESTRENO?

Aunque el estudio no dio a conocer las razones del cambio, el retraso también responde a un reajuste estratégico en la agenda de estrenos.

Con esta nueva fecha, “Shrek 5” se perfila como uno de los grandes lanzamientos animados del verano de 2027, apenas unos días después del estreno de “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” de Sony Pictures, y evitando la competencia directa que en diciembre de 2026 habría enfrentado contra “Avengers: Doomsday” y “La Era de Hielo 6”.

En paralelo, Eddie Murphy reveló que no solo volverá como la voz de Burro en esta entrega, sino que también protagonizará un spin-off centrado exclusivamente en su personaje, cuya grabación comenzará en septiembre de este año.

A más de 25 años del estreno de la primera película que recaudó cerca de 500 millones de dólares y se llevó el Óscar a Mejor Película Animada, el pantano vuelve a cobrar vida con una combinación de nostalgia y nuevos talentos, prometiendo que la espera extra podría valer la pena para los fanáticos que han seguido a Shrek desde 2001.