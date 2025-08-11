Aldo De Nigris gana liderazgo semanal en La Casa de los Famosos y disfruta suite con Abelito

Aldo De Nigris se convirtió en el nuevo líder de la semana en La Casa de los Famosos México , tras imponerse en la competencia “Sirenas y Tritones” frente a Shiky, Priscila Valverde y Mariana Botas. Con esta victoria, el exfutbolista obtuvo inmunidad y no podrá ser nominado el próximo miércoles.

El reto final estuvo lleno de tensión. Aldo tomó la delantera al encestar tres bolas consecutivas, seguido de cerca por Mariana con una, mientras Shiky lograba su primer acierto. El integrante del cuarto "Noche" aseguró la victoria con su cuarta pelota, quedando la quinta a centímetros de entrar.

Aldo es el líder de la semana y logra el mejor récord de la prueba #LaCasaDeLosFamososMx disponible en @canalestrellas , @micanalcinco y @vix 24/7 pic.twitter.com/s4IFyFxEsd — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 12, 2025

INVITA A SU AMIGO A LA SUITE

Con el liderazgo, Aldo también ganó el derecho a disfrutar de la exclusiva suite del líder durante toda la semana. Fiel a su equipo, invitó a Abelito para compartir el beneficio. “Por mi cuarto, derecha la flecha, como dicen los refranes. Voy con una persona que me cae muy bien, es chiquitito, me cae muy bien, es de mi edad...”, comentó entre risas.

Este triunfo representa una pequeña pero significativa victoria para el cuarto "Noche", que ahora cuenta con un integrante protegido y con posibilidades de salvar a un compañero en la próxima ronda de nominaciones.