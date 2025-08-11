  • 24° C
Farándula

Regreso de Otro Rollo con Adal Ramones en espectáculo en vivo

Las noches de humor, entrevistas y música que marcaron la televisión mexicana están de vuelta. ´Otro Rollo´, el programa conducido por Adal Ramones que se convirtió en un fenómeno cultural a finales de los 90, prepara su regreso con un espectáculo en vivo y parte de su elenco original.

La producción, que se transmitió entre 1995 y 2007 bajo la conducción de Adal Ramones, se convirtió en un referente de la televisión mexicana gracias a su mezcla de monólogos, entrevistas, sketches y números musicales.

De acuerdo con el programa de YouTube Así se hacen los chismes, conducido por Martha Figueroa, el próximo martes 12 de agosto se llevará a cabo una conferencia de prensa en la que se anunciarán los detalles del reencuentro.

La propuesta contempla un espectáculo en vivo con público presente, en el que participarán Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España.

UN REGRESO MUY ESPERADO

Aunque no todos los integrantes originales estarán en esta nueva etapa, la confirmación de parte del elenco ha despertado gran expectativa entre los seguidores. El formato buscará retomar la esencia que lo hizo popular en su época: el humor irreverente, la improvisación y la cercanía con la audiencia.

La última emisión se transmitió el 8 de mayo de 2007, luego de que el equipo creativo decidiera cerrar un ciclo tras más de una década al aire. Ahora, el regreso busca no solo apelar a la nostalgia, sino también conquistar a nuevas audiencias.

Este martes 12 de agosto se revelará oficialmente cuándo y dónde se llevará a cabo este reencuentro que, para muchos, será un viaje directo a las noches de entretenimiento que marcaron la televisión mexicana de finales de los 90 y principios de los 2000.

Susana Rodríguez
