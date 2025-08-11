Adrián Di Monte, segundo eliminado de LCDLF México 3: polémica y sospechas de fraude tras su salida

La noche del domingo 10 de agosto, La Casa de los Famosos México 3 vivió uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la temporada. En la segunda gala, Adrián Di Monte se convirtió en el eliminado del reality show de Televisa, luego de obtener el menor respaldo por parte del público frente a sus compañeras nominadas, Mar Contreras, Priscila y Alexis Ayala.

Sin embargo, su inesperada y confusa salida desató una oleada de teorías y sospechas de fraude en redes sociales.

ADRIÁN DI MONTE SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO ELIMINADO

Desde su ingreso, el actor cubano de 35 años estuvo rodeado de polémica, principalmente por sus diferencias con su exesposa, la cantante Sandra Itzel, quien en su momento aseguró que también sería parte del reality.

En la primera semana de competencia, Adrián fue uno de los cinco nominados debido a los presuntos ataques hacia Sandra Itzel, pero se salvó de la expulsión y Olivia Collins fue quien abandonó la casa. En la segunda semana, volvió a estar en la cuerda floja y esta vez no logró superar la votación.

POLÉMICA Y SOSPECHAS DE FRAUDE TRAS LA ELIMINACIÓN DE DI MONTE

Tras la salida del actor, en redes sociales surgieron diversas teorías de que su eliminación podría ser fraude por parte de la producción.

Durante la cápsula giratoria que revela al eliminado, Di Monte y Priscila Valverde aguardaban en el set cuando Galilea Montijo pronunció su nombre. El actor salió de la cabina, pero casi de inmediato dio media vuelta intentando regresar, justo cuando la puerta se estaba cerrando. Este gesto, captado en vivo, encendió las sospechas del público, que interpretó el momento como un error de producción o incluso una posible indicación de último minuto para que permaneciera en la casa.

En redes sociales, algunos televidentes afirmaron que "se equivocaron y le dijeron que se regresara", mientras otros señalaron que todo podría haber sido parte de un acto planeado por el propio Adrián.

Además, al revelar al eliminado, el sitio web de Las Estrellas subió una nota, en la cual mencionaba que la eliminada es Priscila Valverde, lo cual fue editado poco después.

Hasta el momento, ni la producción ni el propio Di Monte han aclarado lo sucedido, por lo que la controversia sigue alimentando el debate sobre la transparencia en las eliminaciones de La Casa de los Famosos México 3.