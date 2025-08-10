Alexis Ayala y Facundo tienen un incómodo momento en La Casa de los Famosos

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México volvió a subir de nivel durante el previo a la segunda fiesta de la temporada 2025.

Un intercambio de palabras entre Alexis Ayala y Facundo dejó en evidencia la rivalidad que existe entre los equipos "Día" y "Noche" del popular reality show.

UN CRUCE DE DECLARACIONES EN PLENA GALA

La noche del viernes 8 de agosto, en plena transmisión en vivo, Facundo, integrante del cuarto "Día", fue invitado a opinar sobre el desempeño de su grupo. Esto después de que lograran salvar a casi todos sus miembros y dejar solo a uno en la placa de nominación.

Fiel a su estilo, el conductor y comediante bromeó con la situación:

"Vamos invictos, lo bueno es que el cuarto Noche está aprendiendo mucho. Nos da gusto ser los maestros de estos morros, estamos dando clases. El cuarto Noche está de discípulos, sigan por ese camino, les falta mucho".

LA RESPUESTA DE ALEXIS AYALA QUE ENCENDIÓ EL MOMENTO

Alexis Ayala, figura reconocida por su trayectoria en telenovelas y parte del cuarto "Noche", no dejó pasar el comentario. Con un tono firme y una frase que hizo reaccionar a toda la casa, respondió:

"Se aprende lo que no hay que hacer. Los huevos siempre hay que cacarearlos, pero tampoco hay que llegar a romperlos".

Sus compañeros del cuarto "Noche" lo respaldaron de inmediato y los gritos de emoción no tardaron en llenar el ambiente. Facundo, visiblemente incómodo, sonrió sin saber muy bien cómo responder y, con ironía, replicó: "Buena frase de ardido".

REDES SOCIALES REACCIONAN Y LA RIVALIDAD CRECE

El cruce entre ambos no solo quedó dentro de la casa. En redes sociales, los comentarios y debates sobre quién "ganó" el intercambio se multiplicaron, alimentando la expectativa sobre lo que viene en el reality.

Esa misma noche, Alexis Ayala participó en la fiesta, aunque solo permaneció un par de horas antes de retirarse a descansar.

Facundo, por su parte, siguió disfrutando del evento, pero protagonizó un momento polémico al jugarle una broma pesada a Aldo de Nigris, retirándole el tapete sobre el que estaba parado y provocando su caída, lo que no fue bien recibido por el público.