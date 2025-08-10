Xava Drago, vocalista de Coda, se despide de sus fans: "Los doctores ya no pueden hacer nada por mí"

El cantante Xava Drago, vocalista de la icónica banda mexicana Coda, confirmó a través de sus redes sociales que el cáncer de estómago que padece se encuentra en una etapa terminal, sin posibilidad de tratamiento.

DESGARRADOR MENSAJE DE XAVA DRAGO

Con un mensaje cargado de gratitud y emoción, el músico compartió que los doctores ya no pueden hacer nada para detener el avance de la enfermedad:

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando. Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí", escribió en su cuenta oficial de Facebook.

En su publicación, Drago dedicó palabras especiales a las personas más cercanas en su vida: su padre, hermanas, sobrinos, sus amadas Ela, Nicole y Sofía; así como a su equipo de trabajo, colegas y, especialmente, a sus seguidores, a quienes reconoció como un pilar fundamental a lo largo de su carrera.

DIAGNÓSTICO SIN CURA

El intérprete de "Aún" y "Eternamente" había reaparecido en mayo pasado para informar que, gracias a las donaciones de sus fans, iniciaba un nuevo tratamiento contra el cáncer. En aquel momento se mostró optimista y determinado a luchar, prometiendo volver pronto a los escenarios.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y ahora afronta el diagnóstico con entereza. Lejos de despedirse en silencio, Xava Drago reveló que antes de partir dejará a sus seguidores un último regalo: material inédito que grabó recientemente y que será lanzado en los próximos días.

"Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas", expresó.

TRAYECTORIA DE XAVA DRAGO

Nacido como Salvador Aguilar, Drago alcanzó la fama en los años noventa con Coda, agrupación clave en el rock latinoamericano que compartió escenario con leyendas como Def Leppard y Scorpions.

Además de su trabajo con la banda, desarrolló una carrera solista con el álbum Audictivo, un proyecto de más de 40 canciones que refleja su versatilidad artística.

El mundo del rock en español anticipa la despedida de uno de sus intérpretes más potentes, y los seguidores de Xava Drago esperan ese último legado musical que, como él mismo dijo, será su forma de agradecer tanto amor recibido.