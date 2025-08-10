¿Quién era Juan Carlos Ramírez, el actor de La Rosa de Guadalupe que murió a los 38 años?

La noche del sábado 9 de agosto, la agencia I Am This, confirmó el lamentable fallecimiento del actor mexicano Juan Carlos Ramírez, a la edad de los 38 años, a causa de un aneurisma cerebral.

Esta noticia conmocionó al medio artístico y a sus seguidores, quienes recordaron con cariño su talento y carisma en producciones televisivas como La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras, entre otras.

La agencia, en un comunicado, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió oraciones para la familia Ramírez Ayala.

¿QUIÉN ERA JUAN CARLOS RAMÍREZ?

Juan Carlos Ramírez logró ganarse un lugar en la televisión mexicana gracias a su versatilidad interpretativa. Uno de sus papeles más recordados fue el de "Chivo" en la cuarta temporada de Rosario Tijeras, protagonizada por Bárbara de Regil.

En noviembre pasado, compartió en Instagram una imagen caracterizado como su personaje, adelantando con entusiasmo el estreno de la temporada.

Además, tuvo participaciones destacadas en La Rosa de Guadalupe, donde interpretó distintos roles que mostraron su capacidad para adaptarse a diversos géneros y tramas.

Su carrera en la actuación se complementaba con su faceta como arquitecto y empresario, lo que evidenciaba su carácter multifacético.

El actor murió días después de ser diagnosticado con el aneurisma, una afección grave que ocurre cuando una arteria en el cerebro presenta una dilatación anormal, con riesgo de ruptura y hemorragia potencialmente mortal.

El aneurisma cerebral que le quitó la vida suele no presentar síntomas hasta que se rompe. Entre los factores de riesgo están la hipertensión, el tabaquismo y antecedentes familiares. El caso de Ramírez pone en relieve la importancia de la detección temprana y el control de la salud vascular.

El deceso de Juan Carlos Ramírez deja un vacío en la pantalla y entre sus seres queridos, pero también un legado de profesionalismo, cercanía con sus fans y amor por la actuación que lo mantendrá vivo en la memoria del público.