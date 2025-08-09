Adrián Marcelo ofrece disculpa pública a Mariana Rodríguez por violencia política de género

El creador de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo, emitió una disculpa pública dirigida a Mariana Rodríguez, por haber cometido violencia política en razón de género en su contra durante el pasado proceso electoral.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando el youtuber publicó en su canal de YouTube un video sobre los entonces candidatos a la presidencia municipal de Monterrey, entre los que se encontraba Rodríguez. En dicho material, emitió expresiones que, según reconoció, empleaban estereotipos de género y constituyeron violencia verbal y simbólica.

ADRIÁN MARCELO OFRECE DISCULPA PÚBLICA A MARIANA RODRÍGUEZ

"Quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo de 2024, video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género", expresó el creador de contenido, a través de un video en sus redes sociales.

La disculpa forma parte de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Nuevo León, que determinó que los comentarios de Marcelo obstaculizaron los derechos político-electorales de Rodríguez.

"Si bien el ejercicio de periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente, se debe ceder cuando se trata de actos relacionados con la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia", señaló el influencer regiomontano.

Hasta el momento, Mariana Rodríguez no ha emitido una postura sobre esta disculpa.

Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo se pronuncia al respecto. En abril de 2025, durante un encuentro con medios, dijo: "Le pido disculpas a Mariana y a cualquier persona que se hubiera ofendido alguna vez con mis palabras. Nunca es con ese afán". En ese entonces, también trascendió que deberá pagar una multa de 30 mil pesos como reparación del daño.