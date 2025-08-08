La Casa de los Famosos: Dalilah Polanco se salva a sí misma y sale de la placa de nominación

Tras ser nominada el pasado miércoles, Dalilah Polanco ganó esta noche el beneficio de la salvación a Ninel Conde y se benefició ella misma para evitar ser la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México el próximo domingo.

Las tensiones entre los participantes del reality han comenzado a surgir con la conformación de los primeros grupos y ahora la división entre los cuartos Día y Noche son más marcadas por lo que cada oportunidad de salvación tiene más poder.

El reto de Salvación se disputó entre Ninel Conde y Dalilah Polanco, representantes del Cuarto Día. Consistía en lanzar costales a una diana, y tras cinco lanzamientos, fue Dalilah quien logró quedarse con el beneficio.

Aunque Ninel había conversado previamente con ella para sugerirle que salvara a Priscila Valverde por ser considerada una de las integrantes más vulnerables de "Las Inventadas", Dalilah tomó una decisión inesperada frente a todos los habitantes.

NO QUISO ARRIESGARSE Y SE SALVA A SÍ MISMA

"He platicado con muchos de los habitantes y alguien me lo dijo y voy a hacerle caso: me salvo a mí", dijo Polanco, dejando fuera a sus compañeras y sacándose a sí misma de la placa de nominación.

El gesto causó sorpresa, especialmente porque tanto Ninel como Priscila habían confiado en que Dalilah jugaría a favor del grupo. Ahora, la dinámica en el Cuarto Día podría cambiar radicalmente.

. @DalilahPolanco se salva a sí misma y sale de la placa de nominados #LaCasaDeLosFamososMx disponible en @Canal_Estrellas , @micanalcinco y @vix 24/7 pic.twitter.com/SwV33oBbNj — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 9, 2025

ALEXIS AYALA QUIERE SER LÍDER DE SU GRUPO

Por otro lado, en el Cuarto Noche, donde Alexis Ayala parece liderar las estrategias, las tensiones tampoco son menores. Mar Contreras incluso aseguró que siente que Ninel la mira "con odio", reflejando el clima cada vez más hostil dentro de la casa.

La decisión de Dalilah podría marcar un antes y un después en la convivencia dentro del reality, en donde la lealtad parece tener un precio cada vez más alto.