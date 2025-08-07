Todos los artistas que estarán en el Palenque de Tlaxcala y cuándo salen a la venta los boletos

La Feria de Tlaxcala 2025 está por llegar con una cartelera espectacular en su Palenque, y tres de las estrellas más grandes del regional mexicano encabezarán el evento: Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Carin León. Conoce cuánto cuestan los boletos, las fechas de sus conciertos y cómo puedes comprarlos antes de que se agoten.

¿CUÁNDO ES LA FERIA DE TLAXCALA 2025?

La Feria de Tlaxcala 2025 se celebrará del 23 de octubre al 17 de noviembre, en el Recinto Ferial de Tlaxcala, ubicado en la capital del estado. Este evento se ha convertido en una tradición pues mezcla cultura, gastronomía, juegos mecánicos y la presentación de espectáculos musicales.

ARTISTAS CONFIRMADOS PARA EL PALENQUE DE TLAXCALA 2025

La cartelera del Palenque incluye nueve conciertos con grandes figuras del regional y la música popular:

Natalia Jiménez – 25 de octubre

– 25 de octubre El Coyote y Chuy Lizárraga – 26 de octubre

– 26 de octubre Julión Álvarez – 31 de octubre

– 31 de octubre Conjunto Primavera – 2 de noviembre

– 2 de noviembre Gabito Ballesteros – 7 de noviembre

– 7 de noviembre Jorge Medina y Josi Cuen – 8 y 9 de noviembre

– 8 y 9 de noviembre Alfredo Olivas – 14 de noviembre

– 14 de noviembre Carin León – 15 de noviembre

– 15 de noviembre Gloria Trevi – 16 de noviembre

PRECIOS DE BOLETOS PARA EL PALENQUE DE TLAXCALA 2025

Julión Álvarez – 31 de octubre

General: 1000

Plata: 3000

Oro: 4000

VIP: 5000

Alfredo Olivas – 14 de noviembre

General: 1000

Plata: 3000

Oro: 4000

VIP: 5000

Carin León – 15 de noviembre

General: 1000

Plata: 3000

Oro: 4000

VIP: 5000

¿DÓNDE Y CÓMO COMPRAR LOS BOLETOS?

Los boletos para las presentaciones de los diferentes artistas ya se pueden adquirir en línea a través del sitio www.toptickets.com.mx y en puntos físicos de Restaurante Los Portales y Plaza Galerías Tlaxcala.

Es importante recordar que solo el titular de la tarjeta puede recoger los boletos físicos con identificación y que estos no se entregan a terceros ni con carta poder. Los boletos se recogen a partir del 29 de agosto y hasta dos horas antes del inicio de cada presentación.