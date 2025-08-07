  • 24° C
Farándula

Todos los artistas que estarán en el Palenque de Tlaxcala y cuándo salen a la venta los boletos

Conoce los precios para las diferentes presentaciones artísticas que darán realce a la feria que se realiza en este estado

Ago. 07, 2025
Conoce las fechas en las que se desarrollará este evento.

La Feria de Tlaxcala 2025 está por llegar con una cartelera espectacular en su Palenque, y tres de las estrellas más grandes del regional mexicano encabezarán el evento: Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Carin León. Conoce cuánto cuestan los boletos, las fechas de sus conciertos y cómo puedes comprarlos antes de que se agoten.

¿CUÁNDO ES LA FERIA DE TLAXCALA 2025?

La Feria de Tlaxcala 2025 se celebrará del 23 de octubre al 17 de noviembre, en el Recinto Ferial de Tlaxcala, ubicado en la capital del estado. Este evento se ha convertido en una tradición pues mezcla cultura, gastronomía, juegos mecánicos y la presentación de espectáculos musicales.  

imagen-cuerpo

ARTISTAS CONFIRMADOS PARA EL PALENQUE DE TLAXCALA 2025 

La cartelera del Palenque incluye nueve conciertos con grandes figuras del regional y la música popular:

  • Natalia Jiménez – 25 de octubre
  • El Coyote y Chuy Lizárraga – 26 de octubre
  • Julión Álvarez – 31 de octubre
  • Conjunto Primavera – 2 de noviembre
  • Gabito Ballesteros – 7 de noviembre
  • Jorge Medina y Josi Cuen – 8 y 9 de noviembre
  • Alfredo Olivas – 14 de noviembre
  • Carin León – 15 de noviembre
  • Gloria Trevi – 16 de noviembre

PRECIOS DE BOLETOS PARA EL PALENQUE DE TLAXCALA 2025  

Julión Álvarez – 31 de octubre

  • General: 1000
  • Plata: 3000
  • Oro: 4000
  • VIP: 5000

Alfredo Olivas – 14 de noviembre

  • General: 1000
  • Plata: 3000
  • Oro: 4000
  • VIP: 5000

Carin León – 15 de noviembre

  • General: 1000
  • Plata: 3000
  • Oro: 4000
  • VIP: 5000

¿DÓNDE Y CÓMO COMPRAR LOS BOLETOS?

Los boletos para las presentaciones de los diferentes artistas ya se pueden adquirir en línea a través del sitio www.toptickets.com.mx y en puntos físicos de Restaurante Los Portales y Plaza Galerías Tlaxcala.

Es importante recordar que solo el titular de la tarjeta puede recoger los boletos físicos con identificación y que estos no se entregan a terceros ni con carta poder. Los boletos se recogen a partir del 29 de agosto y hasta dos horas antes del inicio de cada presentación.  

César Leyva
