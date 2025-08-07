Regina Murguía: ¿Qué tipo de cáncer le detectaron a la cantante de JNS?

Regina Murguía, integrante del grupo JNS, reveló recientemente que fue diagnosticada con cáncer tras someterse a una cirugía para retirar pólipos en el intestino. Lo que parecía un procedimiento rutinario terminó en una noticia inesperada: los pólipos eran cancerosos.

Afortunadamente, la cirugía fue exitosa y el tumor fue eliminado a tiempo. Actualmente, Regina se encuentra en proceso de recuperación, descansando en Mérida junto a su familia.

A pesar del duro golpe, la cantante ya planea regresar a los escenarios este mismo viernes, demostrando no solo una recuperación física notable, sino también una actitud resiliente y positiva frente a la adversidad.

REGINA AGRADECE MENSAJES DE APOYO EN REDES SOCIALES

A través de sus redes sociales, Murguía compartió varios mensajes llenos de gratitud:

"Muchísimas gracias a tod\@s los que han estado al pendiente de mí y me han demostrado un amor tan grande que me han hecho llorar. Los amo a todos. Nos vemos pronto", escribió.

En otro mensaje agregó con su característico sentido del humor: "Pronto regresaré sana y con muchas ganas de seguir jugando digo trabajando".

La noticia fue inicialmente compartida por sus compañeras y amigas Karla Díaz y Angie Taddei, quienes hablaron del gran susto que pasaron.

"Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta", aseguró Angie. Karla fue más directa: "Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo, y sí, lo sacaron todo".

Ambas insistieron en la importancia de escuchar al cuerpo y acudir al médico a tiempo, revelando que Regina había postergado la atención médica, lo que pudo haber tenido consecuencias mayores.

En Instagram, la cantante compartió una reflexión más profunda sobre su experiencia:

"Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa. He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital".

Conmovida, también agradeció a su familia y a todas las personas que la han sostenido con amor y paciencia: "Gracias a la vida por esta segunda oportunidad".

Regina Murguía demuestra, una vez más, que el espíritu fuerte y el amor por la vida pueden más que cualquier diagnóstico.