Quiénes son los segundos nominados a la Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 3 sigue sorprendiendo y los participantes fueron al confesionario el día de ayer para postular a los candidatos que quieren que abandonen el programa.

En esta nota te contaremos quienes son los segundos nominados del certamen para que elijas a tu favorito y continúe en la casa más famosa del país. La segunda jornada de nominaciones tuvo lugar la noche del 6 de agosto y estuvo cargada de tensiones y confrontaciones.

¿QUIÉNES SON LOS SEGUNDOS NOMINADOS DEL PROGRAMA?

Durante la gala de nominación cada participante le otorgó puntos a quienes desea ver fuera de la competencia. De esta manera, le dieron 2 puntos a una persona y 1 a otra que consideran que también debe abandonar la casa.

De esta manera, los nominados fueron los siguientes:

Alexis Ayala nominado con 11 puntos.

Priscila nominada con 7 puntos.

Mar Contreras nominado con 6 puntos.

Dalilah Polanco nominada con 5 puntos.

Adrián Di Monte nominada con 4 puntos.

Estos participantes están a la espera de lo que ocurra el próximo domingo 10 de agosto dónde se anunciará al segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3. El público será e encargado de decidir, a través de su voto, quien continúa y quien debe abandonar el programa.

¿CÓMO VOTAR A TU CANDIDATO FAVORITO?

Las galas de nominaciones de La Casa de los Famosos se realizarán los días jueves y una vez concluida la transmisión podrás empezar a emitir tu voto en el sitio web oficial.

Ingresa a: https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota, donde aparecerán los nombres y fotos de los nominados de cada jueves. Recuerdan que solamente puedes votar durante las Pregalas, Galas y Postgalas, además de los días miércoles, jueves, viernes y domingo.

Si estás dentro del periodo habilitado podrás emitir tu voto, haciendo click en la foto y nombre de cada artista nominado, sumando un voto diario. Si cuentas con una suscripción a la plataforma VIX puedes votar hasta 10 veces por día.

El apoyo del público es fundamental para que los participantes puedan para permanecer en el reality show y ganar un premio de 4 millones de pesos.