Merlina 2 ¿Por qué solo hay 4 capítulos en Netflix? Esto debes de saber de la nueva temporada

Por fin llegó la segunda temporada de Merlina a la plataforma de Netflix, luego de tres años del estreno de la serie y algunos fanáticos han expresado su confusión, pues desde el miércoles 6 de agosto de 2025, solo llegaron cuatro episodios a la plataforma.

La primera temporada, lanzada en 2022, cautivó al público con ocho episodios llenos de misterio, elementos sobrenaturales y una Jenna Ortega en su mejor momento. Por eso, cuando los seguidores de Merlina vieron que la esperada segunda entrega se quedaba a la mitad, comenzaron las preguntas. ¿Qué está pasando?

¿POR QUÉ SOLO HAY 4 CAPÍTULOS DE MERLINA 2 EN NETFLIX?

Netflix ha optado por dividir la temporada en dos partes. Los primeros cuatro capítulos ya se estrenaron el 6 de agosto, y los restantes estarán disponibles el próximo 3 de septiembre. Esta modalidad, que ya hemos visto en series como Stranger Things, Bridgerton, The Witcher y Cobra Kai, busca mantener el interés y extender la conversación en redes por más tiempo.

En el caso específico de Merlina, el retraso de tres años en la producción se debió a factores externos como las huelgas del Sindicato de Guionistas y de Actores de Hollywood, además de algunos conflictos logísticos.

Una vez superados esos obstáculos, Netflix optó por lanzar la temporada en dos partes, tanto por razones comerciales como narrativas. Según Bela Bajaria, directora creativa de Netflix, este tipo de división también responde a decisiones creativas.

Algunos showrunners consideran que hay momentos de quiebre emocional en las tramas que hacen natural la pausa. Merlina promete una temporada más oscura, con nuevos misterios y mayores dilemas para la protagonista, lo que justificaría un intermedio para digerir la intensidad.

Además, no podemos ignorar el lado comercial. Al dividir las temporadas, Netflix asegura una mayor retención de suscriptores. Es decir, si alguien quiere ver la historia completa, tendrá que mantener su cuenta activa al menos durante dos meses.

Puede no ser del agrado de todos, pero para el negocio, es una jugada ganadora. Así que si te quedaste con cara de "¿ya se acabó?", no te preocupes: Merlina regresará el próximo mes. Solo es cuestión de tener paciencia.