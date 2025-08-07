Así puedes votar para salvar a los segundos nominados de La Casa de los Famosos

La tensión en La Casa de los Famosos México continúa aumentando tras la segunda gala de nominación, en la que cinco celebridades quedaron en riesgo de abandonar el reality el próximo domingo 10 de agosto. Entre ellos figura el actor Alexis Ayala, quien lideró la placa con 11 puntos, consecuencia directa de una discusión con Ninel Conde que marcó la jornada.

Durante la ceremonia, se vivió una fuerte confrontación entre Ninel Conde y Alexis Ayala, lo que aparentemente influyó en la estrategia de nominación de los participantes. El actor, conocido por sus papeles de villano en telenovelas mexicanas, fue el más votado por sus compañeros, quedando en la lista de posibles eliminados junto a Priscila Valverde, Mar Contreras, Dalílah Polanco y Adrián Di Monte.

¿CÓMO VOTAR PARA SALVAR TU FAVORITO?

Los seguidores del programa tienen la oportunidad de participar activamente en el destino de los habitantes de la casa, mediante el sistema de votación habilitado en el sitio oficial del reality. Estas son las instrucciones:

Acceder al portal oficial de La Casa de los Famosos México en el siguiente enlace: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

de en el siguiente enlace: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota. Escanear el código QR que aparece en pantalla durante la Gala, la Pre-Gala o la Post-Gala con el celular, o entra directamente a la sección de votación en la página web.

que aparece en pantalla durante la Gala, la Pre-Gala o la Post-Gala con el celular, o entra directamente a la sección de en la página web. Elegir al habitante que se desea salvar. Aparecerán los rostros de los nominados y se deberá seleccionar la opción.

y se deberá seleccionar la opción. Confirma el voto, asegurarse de enviarlo correctamente y ¡listo!

Los fans tienen un número de votos limitados, los cuales son:

Público general: Puede emitir un voto por día.

Puede emitir un voto por día. Suscriptores de ViX Premium: Tienen la posibilidad de emitir hasta 10 votos diarios, ya sea concentrándolos en un solo participante o dividiéndolos entre varios nominados.

Cabe destacar que ViX Premium ofrece dos semanas gratuitas a nuevos usuarios desde el estreno del reality, lo cual permite acceso ilimitado al contenido 24/7 y ventajas adicionales en la votación.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE PUEDE VOTAR?

La votación está disponible únicamente en horarios específicos, distribuidos en cuatro días clave de la semana:

Miércoles (Noche de Nominación): Inicia tras la Gala y permanece abierto hasta las 12:00 a.m.

Jueves: Se activa durante la transmisión del programa Me Caigo de Risa (a partir de las 8:00 p.m.) y cierra al finalizar la Post-Gala.

Viernes: Nuevamente disponible durante Me Caigo de Risa y cierra tras la Gala en ViX.

Domingo (Gala de Eliminación): Abre a las 8:00 p.m. con la Pre-Gala y concluye alrededor de las 10:00 p.m., minutos antes de conocer al eliminado.

NOMINADOS DE LA SEMANA

Estos son los habitantes que se enfrentan a la eliminación:

Alexis Ayala : 11 puntos

: 11 puntos Priscila Valverde : 7 puntos

: 7 puntos Mar Contreras : 6 puntos

: 6 puntos Dalílah Polanco : 5 puntos

: 5 puntos Adrián Di Monte: 4 puntos

El destino de uno de ellos se definirá este domingo 10 de agosto durante la Gala de Eliminación. La decisión está en manos del público, que deberá elegir a quién desea seguir viendo dentro de la casa más famosa de México.