Carín León en las Fiestas de Octubre: cuánto cuestan los boletos para el Palenque

Carín León, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, será una de las grandes estrellas que encenderá el escenario del Palenque durante las Fiestas de Octubre en Guadalajara. Con una doble presentación programada para el 14 y 15 de octubre, el cantautor sonorense promete ofrecer dos noches inolvidables cargadas de emoción, talento y su característico estilo que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo.

UNA FECHA ESPERADA POR MILES DE FANS

Los seguidores de Carín León han mostrado gran entusiasmo por su regreso a esta importante feria jalisciense, ya que sus conciertos suelen destacar por la intensidad de su interpretación, la cercanía con el público y un repertorio que combina éxitos como "Tú" y "Primera cita", con nuevas propuestas que conectan con todas las generaciones.

Dentro del extenso cartel que se desarrollará del 3 de octubre al 3 de noviembre, las fechas de Carín figuran como algunas de las más buscadas, compartiendo protagonismo con artistas como Alejandro Fernández, Julión Álvarez, Grupo Firme y Christian Nodal.

PRECIOS Y PUNTOS DE VENTA

La venta de boletos comenzó el 1 de agosto a través del sitio web www.mipase.net y en diversos puntos físicos ubicados en la ciudad:

Botas Los Potrillos (sucursales Tlaquepaque y Centro)

Hotel Fiesta Americana "La Minerva"

Los horarios para adquirir los boletos de forma presencial son de lunes a viernes, entre las 10:00 y 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Los precios para asistir a los conciertos de Carín León en el Palenque 2025 oscilan entre los 600 y los 5 mil 400 pesos, dependiendo del área seleccionada.

Esta variedad permite que tanto quienes buscan una experiencia cercana al artista como quienes desean disfrutar del espectáculo desde zonas más accesibles, encuentren una opción adecuada a su presupuesto.

UN ESPECTÁCULO QUE PROMETE MARCAR EL AÑO

La participación de Carín León en las Fiestas de Octubre no solo refuerza su consolidación como figura clave del género, sino que también confirma el alto nivel que año con año alcanza este evento en Jalisco.

Con su voz potente y un show que equilibra lo emocional con lo festivo, sus presentaciones del 14 y 15 de octubre ya se perfilan como dos de las más memorables del Palenque 2025.