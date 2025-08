"Me puedo morir antes que ustedes": Yolanda Andrade detalla sobre su complicado estado de salud | VIDEO

La conductora y actriz Yolanda Andrade reapareció públicamente para hablar sin rodeos sobre el complicado estado de salud que enfrenta. Con entereza, reveló que padece una enfermedad degenerativa para la cual ha recibido dos diagnósticos médicos, ambos sin cura.

"NO VOY A PODER CAMINAR, NO VOY A PODER HABLAR"

"Me puedo morir antes que ustedes": Con valentía, Yolanda Andrade reaparece y comparte que ya tiene dos diagnósticos para la enfermedad que padece y aunque no son buenas noticias, la conductora asegura que sus doctores la están ayudando, pero confiesa que con el tiempo... pic.twitter.com/PqBzPzZj2C — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 6, 2025

"Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes", declaró con franqueza ante los medios, generando una oleada de preocupación entre sus seguidores.

Andrade detalló que su condición, entre la que se incluye un aneurisma cerebral, afecta cada vez más su calidad de vida.

"Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar", confesó, reconociendo que, aunque ha tenido momentos de mejoría, la enfermedad no se revierte.

Uno de esos respiros lo vivió en Tulum, donde, según compartió, se sintió físicamente mejor. "Me sentía mejor allá, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto. Pero voy mejorando muy bien", aseguró, dejando ver su capacidad para encontrar luz en medio de la adversidad.

YOLANDA ANDRADE AGRADECE EL APOYO DEL PÚBLICO

A pesar de todo, Yolanda se mostró profundamente agradecida con el apoyo del público, de amistades que han reaparecido en su vida y del respaldo de Televisa, empresa donde conduce el programa Montse y Joe.

"Hay gente que me abraza, que reza por mí, y yo ni sabía que me conocía", dijo emocionada. Incluso mencionó los buenos deseos que ha recibido de Verónica Castro, a quien respondió con cariño: "Yo siempre le doy a ella bendiciones".

QUIERE SU PROPIA BIOSERIE

Sin perder el sentido del humor, la conductora expresó su deseo de tener una bioserie. Le gustaría que Michel Castro, hijo de Verónica, la dirigiera: "Es un gran fotógrafo y cineasta", comentó, y también consideró a Daniel Birman como otra opción.

Yolanda Andrade enfrenta su realidad con una mezcla de lucidez, valentía y honestidad. Sabe que la vida no le está poniendo un camino fácil, pero sigue firme, agradecida y con la intención de compartir su historia, aunque, como ella misma dice, "algunas partes no son aptas para niños".