Farándula

¿Quiénes son los nominados de esta semana en La Casa de los Famosos?

La noche de este miércoles los habitantes regresaron al confesionario para nominar a sus compañeros; cinco van a la placa

Ago. 06, 2025
Galilea Montijo fue la encargada de anunciar a los nominados de esta semana.
Este miércoles 6 de agosto se vivió la segunda gala de nominación en La Casa de los Famosos 2025, donde las tensiones comenzaron a aumentar luego de algunas actividades en las que hubo roces entre participantes y la noche de cine del martes donde se expusieron conversaciones que se dieron entre integrantes.

Como es costumbre y sin ninguna dinámica especial este miércoles los habitantes fueron pasando uno a uno al confesionario para elegir a dos compañeros para mandar a "la placa" que finalmente quedó integrada por cinco famosos.

¿QUIÉNES FUERON LOS NOMINADOS DE LA SEMANA?

Durante la segunda gala de nominación, cada habitante pasó al confesionario para repartir puntos entre sus compañeros. Los motivos fueron variados, desde rivalidades personales hasta estrategias de juego bien pensadas.

Tras una ronda intensa de votaciones, los cinco participantes nominados esta semana son:

  • Alexis Ayala
  • Priscila Valverde
  • Dalilah Polanco
  • Mar Contreras
  • Adrián Di Monte
imagen-cuerpo

¿CÓMO VOTARON LOS FAMOSOS?

Aquí un resumen de algunas de las votaciones más destacadas:

  • Mariana Botas votó por Alexis (2) y Mar Contreras (1)
  • Priscila Valverde eligió a Alexis (2) y Mar (1), acusándolos de comentarios hirientes y competitividad hostil
  • Facundo nominó a Adrián (2) y Alexis (1), por cantar demasiado y por estrategia
  • Aarón Mercury fue por Facundo (2) y Shiky (1)
  • Ninel Conde dio 2 votos a Alexis por "incompatibilidad"
  • Alexis Ayala nominó a Dalilah (2) y Priscila (1) tras disputas
  • Guana y Abelito coincidieron en dar votos a Priscila
  • Mar Contreras, por su parte, nominó a Mariana y Dalilah
  • Aldo de Nigris votó por Priscila (2) y Shiky (1), molesto por su cambio de cuarto

¿QUIÉN TIENE INMUNIDAD ESTA SEMANA? 

La líder de la semana es Ninel Conde, quien ganó la prueba de liderazgo el pasado lunes 4 de agosto. Además de tener inmunidad, eligió a Dalilah Polanco para compartir la suite, aunque esta decisión no la salvó de la nominación.

César Leyva
César Leyva
