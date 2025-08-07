Joaquín López-Dóriga revela que superó el cáncer de colon hace más de 30 años

El nombre del periodista Joaquín López-Dóriga se convirtió en tendencia este jueves 7 de agosto, pero esta vez por una revelación íntima y profundamente humana: hablo por primera vez sobre la ocasión en que fue diagnosticado con cáncer de colon, hace más de tres décadas, episodio que decidió mantener en secreto hasta ahora.

La confesión tuvo lugar en el podcast que comparte con su hija, María José, donde en un tono relajado, pero revelador, el comunicador de 78 años relató cómo en 1993 fue sometido a una cirugía de emergencia por peritonitis.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA REVELA QUE SUPERÓ EL CÁNCER

El periodista relató, que, durante una intervención, los médicos encontraron un tumor canceroso en el colon, hecho que cambió radicalmente el rumbo de su vida.

"Esa peritonitis fue determinante porque al abrir... encontraron una especie de pequeño tumor en el colon", narró López-Dóriga. "Yo ni sabía porque me habían hecho una resección de intestino y me habían colocado lo que se llama una colostomía".

En ese entonces, López-Dóriga trabajaba como reportero cubriendo las giras presidenciales de Carlos Salinas de Gortari. Relató que comenzó a sentir molestias abdominales, pero las ignoró y optó por automedicarse debido a la intensidad de su trabajo. Fue gracias a la intervención de su esposa alertada por un amigo cercano que notó sus quejas de dolor durante la noche que acudió al hospital y se descubrió el tumor.

"Le digo a tu mamá: ´Oye, ¿qué pasa?, los veo muy preocupados, muy compungidos´, y ya llega el doctor y ella me dicen que encontraron un tumor", recordó.

Pese al impacto de la noticia, su reacción fue decidida: "¿Tiene cura? Entonces vamos a curarlo". Bajo la atención del oncólogo Juan Zinser, inició un tratamiento del cual no brindó mayores detalles, pero confirmó que logró superar la enfermedad.

Durante más de 30 años, el extitular del noticiero nocturno de Televisa mantuvo en silencio esta experiencia, que ahora decide compartir como una forma de cerrar ciclos y mostrar una faceta más humana de su trayectoria.

Esta revelación llega días después de que el periodista causara preocupación nacional al informar que fue hospitalizado por una neumonía a finales de julio. Afortunadamente, su estado de salud mejoró y pudo reincorporarse a su programa de radio poco después.