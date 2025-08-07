La Casa de los Famosos: Aldo De Nigris es demisexual; ¿qué significa?

Aldo de Nigris, actual participante de La Casa de los Famosos México, ha generado conversación en redes sociales tras una declaración íntima sobre su vida personal. Aunque nunca usó el término "demisexual", muchos usuarios comenzaron a relacionarlo con esta orientación poco conocida pero profundamente real.

¿QUÉ DIJO ALDO DE NIGRIS SOBRE SU SEXUALIDAD?

Durante una plática con sus compañeros dentro del reality, Aldo sorprendió al expresar que no se considera una persona muy sexual a menos que exista una conexión emocional fuerte.

"Tiene que gustarme mucho alguien, debe haber un vínculo para que sienta algo así", comentó Aldo.

Este comentario bastó para desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde muchas personas comenzaron a identificar sus palabras con la demisexualidad, una orientación dentro del espectro asexual.

¿QUÉ ES SER DEMISEXUAL?

La demisexualidad es una orientación en la que la atracción sexual solo surge cuando hay un lazo emocional profundo con otra persona. Esto no significa represión ni falta de deseo, sino una forma distinta de experimentar el deseo sexual.

Para alguien demisexual el deseo no aparece de inmediato y para tenerlo necesita confianza, vínculo y conexión emocional. Además, para que una relación física se dé, primero las personas deben conocerse a fondo.

¿CÓMO SABER SI ERES DEMISEXUAL?

Si te sentiste identificado con las palabras de Aldo de Nigris, es posible que estés explorando una orientación similar. Estas son algunas señales comunes entre personas demisexuales:

No experimentas atracción sexual sin una conexión emocional previa.

Las apps de citas te resultan impersonales o poco estimulantes.

Prefieres conocer a alguien profundamente antes de considerar una relación física.

El "crush" a primera vista no es algo que te suceda.

Tu deseo se activa a través de vínculos emocionales, no solo estímulos físicos.

¿ALDO DE NIGRIS ES DEMISEXUAL?

Aunque él no lo afirmó directamente, sus palabras resonaron con quienes sí se identifican como demisexuales. Esto ha abierto una conversación importante sobre la diversidad sexual y las distintas maneras en que las personas viven su intimidad.

La demisexualidad no es una moda ni una excusa, es una orientación identificada que ayuda a muchas personas a comprender mejor cómo se relacionan con el deseo y el afecto.