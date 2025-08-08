Lewis Hamilton lanza "Almave Humo", su nueva bebida de agave sin alcohol inspirada en México

Un nuevo proyecto personal del siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha sorprendido a sus seguidores. Este viernes 8 de agosto, el piloto británico presentó "Humo", la primera bebida de su marca de tequila "Almave", a través de su cuenta oficial de Instagram.

UNA COLABORACIÓN CON SELLO MEXICANO

El desarrollo de "Humo" fue posible gracias a la alianza con Casa Lumbre y el maestro destilador Iván Saldaña Oyarzábal, reconocido por su experiencia en la elaboración de destilados artesanales y su profundo conocimiento del agave.

La noticia llega después del Gran Premio de Hungría 2025, cuando Hamilton adelantó que haría un anuncio especial, lo que generó rumores sobre un posible retiro de las pistas. Sin embargo, el anuncio no fue sobre su carrera automovilística, sino sobre su incursión en el mundo de las bebidas artesanales.

UN DESTILADO SIN ALCOHOL CON TRADICIÓN ANCESTRAL

"Humo" es un destilado sin alcohol elaborado con agave azul mexicano, creado para ofrecer la experiencia del tequila tradicional sin comprometer un estilo de vida saludable. Según Hamilton, la bebida "entrega la profundidad e intriga del tradicional espíritu ahumado, sin el alcohol", utilizando técnicas ancestrales de destilación inspiradas en la cuna del mezcal.

Este proyecto tomó varios años de desarrollo, tiempo en el que el piloto realizó visitas frecuentes a México para supervisar el proceso y perfeccionar el resultado final.

PRESENTACIONES Y PRECIOS DE "HUMO"

La bebida llega en dos variantes:

Ámbar : con una textura similar al tequila añejo, disponible en botellas de 700 ml a un precio de 609 pesos .

: con una textura similar al añejo, disponible en botellas de a un precio de . Blanco: con un sabor que recuerda al tequila blanco, disponible por 569 pesos la botella.

Para Hamilton, "Almave es para personas que disfrutan del sabor del tequila pero buscan equilibrio, longevidad y una vida plena". Afirma que "Humo" es ideal para cenas especiales, celebraciones cotidianas y momentos de conexión auténtica.

La nueva bebida ya está disponible para su compra a través de la tienda en línea de la marca Almave, marcando un paso más en la carrera empresarial del piloto de Ferrari.