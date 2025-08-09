Usuarios exigen la expulsión de Facundo por broma pesada a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos

La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025 estuvo marcada por una fuerte controversia que encendió las redes sociales. Durante la fiesta temática del 9 de agosto, Facundo protagonizó un momento que para muchos espectadores cruzó la línea.

Durante la fiesta, Facundo realizó una broma donde hizo caer a Aldo de Nigris en plena pista de baile, lo que desató críticas y llamados a su expulsión.

FACUNDO BROMA PESADA A ALDO

El exfutbolista regiomontano disfrutaba de la música y animaba a sus compañeros al ritmo de Levantando las manos cuando, sin previo aviso, Facundo se colocó detrás de él, se hincó y jaló el tapete sobre el que bailaba, provocando que Aldo perdiera el equilibrio y cayera de espaldas. Aunque el ahora influencer reaccionó con una risa nerviosa y una seña al conductor, decidió abandonar la fiesta poco después.

En conversaciones posteriores, Aldo comentó que la acción formaba parte del estilo de juego de Facundo, pero también relató un momento incómodo cuando este le dijo: “Te vamos a nominar, te dije afuera”. Por su parte, el propio Facundo reconoció que la broma pudo ser excesiva: “Me pasé con el jalón que le di a Aldo, siento que fue demasiado brusco”.

USUARIOS EXIGEN LA EXPULSIÓN DE FACUNDO

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, tanto en TikTok y X se multiplicaron los mensajes de indignación, acusando a Facundo de actuar con mala intención y poniendo en riesgo la integridad física de su compañero. Algunos incluso llamaron a organizar votos para su expulsión.

“No veo la gracia, pudo haber hecho un daño irreparable en su cervical”, escribió un usuario. Otros señalaron incoherencia en su conducta, recordando su postura contra el maltrato animal.

PONCHO DE NIGRIS REACCIONA A BROMA DE FACUNDO

La polémica creció con la intervención de Poncho de Nigris, tío de Aldo, quien en X lanzó mensajes en defensa de su sobrino:

“Eso no se hace, con el bebé no, perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… no te pases de verga”. En publicaciones posteriores, advirtió: “Se les viene la noche al pinche pelón… se les acabó el corrido”.

que corajeeeee !!! Me dieron ganas de meterme ayer en la madrugada a darles un zape !!! Los Divos de la casa ahora se les viene la noche #LaCasaDeLosFamosososMx3 ando bien ganchado por lo de Aldo. Con el sobrino nooo así no. Eso no es juego eso es gandalla. https://t.co/Xd3psDK62o — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 9, 2025

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido un comunicado oficial, mientras el debate en redes sigue dividido entre quienes lo ven como una broma pesada sin malicia y quienes consideran que Facundo debe enfrentar consecuencias dentro del reality.