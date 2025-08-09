¿Shakira y Chris Martin están iniciando una relación? Rumores encienden las redes sociales

En los últimos días, las redes sociales se han incendiado con rumores sobre una posible relación entre la cantante colombiana Shakira y el vocalista británico Chris Martin, líder de Coldplay.

Estas especulaciones surgieron a partir de una serie de indirectas que ambos artistas lanzaron durante sus recientes presentaciones en Estados Unidos, avivando la curiosidad de sus seguidores.

¿SHAKIRA Y CHRIS MARTIN TIENEN UNA RELACIÓN?

Desde su separación definitiva de Gerard Piqué en 2022, Shakira ha mantenido su vida sentimental en privado, mientras que Chris Martin confirmó su ruptura con la actriz Dakota Johnson a principios de este año. Esto ha generado que muchos usuarios de redes sociales interpreten que ambos podrían estar abiertos a un nuevo romance.

Los rumores iniciaron durante el concierto de Shakira en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde la colombiana hizo una emotiva pausa para dedicar unas palabras a Chris Martin, quien estaba entre el público.

En su mensaje, Shakira agradeció a Martin y a sus amigos por haberla acompañado en un momento complicado de su vida, describiéndolos como la "luz que la guiaron a casa". Posteriormente, interpretó "Antología", una de sus canciones más icónicas y románticas, lo que aumentó la intensidad del momento.

Pero no fue sólo Shakira quien dio señales: días antes, durante la presentación de Coldplay en el Hard Rock Stadium de Miami, Chris Martin lanzó una indirecta bastante clara a la colombiana. Al comenzar a tocar los primeros acordes de "Yellow", Martin mencionó la frase "Hips Don´t Lie" título del éxito más famoso de Shakira justo cuando ella se encontraba presente en el lugar. La cantante no tardó en agradecer este gesto públicamente a través de sus redes sociales.

A pesar de estas señales, hasta el momento ninguno de los dos artistas ha confirmado oficialmente si mantienen una relación sentimental, dejando abierta la posibilidad de que sólo se trate de una bonita amistad y apoyo mutuo en momentos personales.