¿Cuáles son las mejores canciones de Shakira, según la inteligencia artificial?

La cantante colombiana Shakira se ha convertido en un ícono mundial de la música gracias a su versatilidad, voz inconfundible y una carrera que abarca más de tres décadas. Desde sus inicios con baladas introspectivas hasta los hits globales que fusionan pop, reguetón y ritmos del Medio Oriente, su repertorio ha conquistado millones de corazones alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera, la cantante colombiana no solo ha sabido adaptarse a las tendencias musicales, sino que ha sido pionera en la fusión de sonidos y culturas, dejando una huella imborrable en la industria.

MEJORES CANCIONES DE SHAKIRA, SEGÚN LA IA

De acuerdo con un análisis realizado por inteligencia artificial que toma en cuenta popularidad, impacto cultural, premios, críticas y reproducciones digitales estas son las canciones más destacadas de su carrera.

HIPS DON´T LIE (FEAT. WYCLEF JEAN)

Lanzada en 2006, se convirtió en el mayor éxito global de Shakira. Alcanzó el número uno en más de 50 países.

WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)

El himno oficial del Mundial Sudáfrica 2010 es una de las canciones más icónicas del fútbol y cuenta con más de 3 mil millones de vistas en YouTube.

ANTOLOGÍA

Incluida en el álbum Pies Descalzos (1995), esta balada sigue siendo una de las más queridas por los fans.

OJOS ASÍ

Con sonidos del Medio Oriente y letras en árabe y español, Shakira mostró en 1998 su identidad multicultural.

SHE WOLF

Estrenada en 2009, esta canción de corte electrónico demostró su capacidad para reinventarse con sonidos modernos y visuales atrevidos.

CHANTAJE (FEAT. MALUMA)

Lanzado en 2016, este tema junto a Maluma superó los mil millones de vistas en YouTube y fue un éxito en las listas de música latina.

BZRP MUSIC SESSIONS #53 (CON BIZARRAP)

Este explosivo tema de 2023 batió récords en Spotify y YouTube gracias a su tono desafiante y sus referencias personales

Además de estas diez canciones, otras como "Underneath Your Clothes", "Suerte (Whenever, Wherever)", "Ciega, Sordomuda", "Moscas en la Casa" y "Objection (Tango)" también figuran como imprescindibles en su carrera.

Ya sea con baladas llenas de sentimiento o temas bailables que dominan las pistas, su música continúa marcando generaciones.