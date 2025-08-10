  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 10 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Dalílah Polanco cuenta por qué terminó su relación con Eugenio Derbez en La Casa de los Famosos México

La actriz dio a conocer más detalles de cómo fue su romance con el comediante, mientras mantenía una plática en la suite del líder con Ninel Conde

Ago. 10, 2025
Dalílah Polanco cuenta por qué terminó su relación con Eugenio Derbez en La Casa de los Famosos México

En medio de una charla casual con Ninel Conde, mientras compartían la suite del líder en La Casa de los Famosos México 3, Dalílah Polanco sorprendió al público al abrir un capítulo íntimo de su vida: su relación con Eugenio Derbez.

Entre risas y reflexiones, la actriz habló de cómo inició ese romance, por qué terminó y cómo lo recuerda casi dos décadas después y reveló que su historia con Derbez se dio cuando tenía entre 30 y 35 años.

"Es una figura fuerte, pero si lo ves a manera personal, claro, ya dices: ´Wey, supéralo´... yo que fui la del no, ya lo superé hace años", comentó con franqueza. Incluso bromeó con que hay personas que parecen más aferradas que ella a ese pasado: "Ya te pago la terapia, por favor". Dejó claro que el cierre fue definitivo: "Jamás vamos a regresar".

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE POLANCO Y DERBEZ?

El primer encuentro entre ambos ocurrió mucho antes de que surgiera cualquier romance. Dalílah conoció a Derbez a los 16 años, durante las grabaciones del programa Anabel, al que asistía porque su padre trabajaba en Televisa.

Participaba como parte del público o extra en escenas con multitudes, y fue Mario Bezares quien le dio su primera oportunidad de decir un texto frente a las cámaras. Con el tiempo, su camino en la televisión la llevó a reencontrarse con Derbez en XH Derbez y, más tarde, en La familia P. Luche.

La convivencia en estos proyectos acercó a ambos. Polanco sospecha que, en la época del programa Anabel, él estaba casado con Victoria Ruffo, aunque nunca lo confirmó.

En su momento, los medios de espectáculos llegaron a señalar que la relación entre Dalílah y Eugenio fue breve pero intensa, desarrollándose en una etapa en la que Derbez ya era una figura consolidada y ella comenzaba a ganar notoriedad.

Aunque ambos mantuvieron el romance con discreción, las cámaras los captaron en eventos públicos y alfombras rojas, lo que desató especulaciones en programas de farándula. Incluso se llegó a rumorar que su química en La familia P. Luche traspasaba la pantalla, algo que nunca confirmaron oficialmente.

¿POR QUÉ RAZÓN TERMINÓ LA RELACIÓN ENTRE DALÍLAH POLANCO Y EUGENIO DERBEZ?

La actriz explicó que su decisión de terminar no fue impulsiva: "Sentía que no me querían nominar, pero me quería eliminar", dijo en tono metafórico, dejando claro que prefirió cerrar el ciclo antes de que se complicara.

Hoy, Dalílah recuerda esa etapa con distancia y humor, enfocada en su presente y sin ataduras al pasado. "Si yo, que fui la que dijo que no, ya lo superé, no veo por qué otros no", concluyó.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Xava Drago, vocalista de Coda, se despide de sus fans: "Los doctores ya no pueden hacer nada por mí"
Farándula

Xava Drago, vocalista de Coda, se despide de sus fans: "Los doctores ya no pueden hacer nada por mí"

Agosto 10, 2025

A través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial, el cantante dio a conocer el desgarrador diagnóstico y agradeció todo el apoyo a sus seguidores

¿Quién era Juan Carlos Ramírez, el actor de La Rosa de Guadalupe que murió a los 38 años?
Farándula

¿Quién era Juan Carlos Ramírez, el actor de La Rosa de Guadalupe que murió a los 38 años?

Agosto 10, 2025

Su agencia dio a conocer la lamentable noticia a través de un comunicado la noche del sábado 9 de agosto, lo cual conmocionó al medio artístico

Usuarios exigen la expulsión de Facundo por broma pesada a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos
Farándula

Usuarios exigen la expulsión de Facundo por broma pesada a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos

Agosto 09, 2025

Tras la segunda fiesta de LCDLF, Facundo desató controversia por provocar la caída de Aldo de Nigris, lo que generó indignación en redes