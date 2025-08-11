Julio Preciado regresa a la Original Banda el Limón: ¿Cuándo y dónde es el concierto especial?

La historia de La Original Banda El Limón está marcada por voces que han dejado huella en el regional mexicano, y una de ellas es sin duda la de Julio Preciado. Tres décadas después de haber sido su primer vocalista, el cantante sinaloense volverá a compartir escenario con la agrupación para celebrar sus seis décadas de trayectoria, en un concierto especial que promete ser un viaje musical lleno de nostalgia y momentos inolvidables.

Durante una transmisión en vivo desde sus nuevas oficinas, la agrupación fundada por Don Salvador Lizárraga anunció un concierto especial por el festejo de 60 aniversario.

¿CUÁNDO Y DONDE ES EL CONCIERTO ESPECIAL?

El festejo de 60 aniversario se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México. El evento reunirá a varias de las voces más representativas en la historia de la banda, entre ellas Toño Lizárraga, Julio Preciado, Lorenzo Méndez e Israel Valdez, quienes ya confirmaron su participación.

La transmisión, seguida por cientos de fanáticos, estuvo cargada de sorpresas. La Original interpretó éxitos como “La Raza Más Chida”, “Derecho de Antigüedad”, “Pídeme la Luna” y “Me Enamoré”. Toño Lizárraga apareció vía telefónica para expresar su emoción por volver a cantar con la agrupación, y minutos después, el mánager de Julio Preciado, Blanca Sánchez, confirmó que el intérprete formará parte del espectáculo, desatando la euforia de los seguidores.

El momento emotivo continuó con la presencia en vivo de Lorenzo Méndez, quien interpretó fragmentos de “Sal de mi vida” y “Di que regresarás”, así como con la participación de Israel Valdez, que recordó clásicos como “Abeja Reina” y “La Cama Destendida”.

Como parte de los anuncios, La Original reveló que apadrinarán a la agrupación Comunidad Musical, con quienes interpretaron juntos el tema “Hablemos”.

Los boletos para este magno concierto estarán disponibles a partir del lunes 11 de agosto, y todo apunta a que será una noche histórica para los amantes del regional mexicano, marcada por reencuentros, grandes voces y el reconocimiento a una de las bandas más emblemáticas del género.