Demi Lovato y Joe Jonas reavivan la magia de Camp Rock en un histórico reencuentro en el MetLife Stadium

Han pasado más de 17 años desde que Camp Rock llegó a Disney Channel y conquistó a toda una generación de adolescentes con su mezcla de música, romance juvenil y espíritu de superación. En aquel verano de 2008, millones cantaban This Is Me y soñaban con vivir su propio campamento musical al estilo Mitchie Torres y Shane Gray, interpretados por Demi Lovato y Joe Jonas.

El domingo 10 de agosto, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, esa nostalgia se convirtió en realidad. Demi Lovato y Joe Jonas se reencontraron en el escenario durante el concierto inaugural de la gira JONAS20: Greetings From Your Hometown de los Jonas Brothers

DEMI LOVATO Y JOE JONAS SE REENCUENTRAN

La sorpresa llegó cuando, en pleno show en el MetLife Stadium, Joe Jonas invitó a Lovato a interpretar algunos de los clásicos que marcaron a una generación. Juntos cantaron This Is Me, Gotta Find You y Wouldn’t Change a Thing, temas inmortalizados en las películas Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

La energía del momento fue tan intensa que los asistentes, entre gritos y lágrimas, lo describieron como “un viaje directo a la adolescencia”. El momento no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales con videos y clips del encuentro.

El reencuentro no se quedó solo en el escenario. Demi y Joe compartieron en TikTok divertidos videos detrás de cámaras, incluyendo un lip-sync de su famoso dueto y un audio icónico de Debby Ryan, avivando aún más la fiebre por aquellos años dorados de Disney Channel.

Para muchos, volver a escuchar This Is Me en vivo fue como abrir una cápsula del tiempo que los transportó a las tardes frente al televisor, cuando Camp Rock competía con High School Musical por el corazón del público juvenil. La química entre ambos, quienes fueron pareja en 2010, sigue intacta, y su complicidad despertó rumores y deseos de que una posible Camp Rock 3 se haga realidad.

Aunque no hay confirmación oficial de un nuevo proyecto, lo vivido en Nueva Jersey dejó claro que la magia de Mitchie y Shane, sus personajes, sigue viva. Y para toda una generación, esta noche quedará grabada como el día en que la nostalgia se hizo música.