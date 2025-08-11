Xava Draco: ¿Quién es el vocalista de CODA que fue desahuciado tras luchar contra el cáncer?

Xava Drago, icónico vocalista de la banda CODA, reveló que ha sido desahuciado en su batalla contra el cáncer de estómago que padece. Con un mensaje directo y cargado de gratitud, el músico de 54 años compartió en su cuenta oficial de Facebook que los tratamientos a los que se sometió no dieron el resultado esperado y que sus médicos ya no pueden ofrecerle una opción de cura.

"Desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí", escribió, antes de agradecer de manera especial a su padre, hermanas, sobrinos, pareja e hijas, así como a su equipo de trabajo, colegas artistas y, sobre todo, a los fanáticos que lo han acompañado durante décadas.

"Lo único que me queda es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles, gracias infinitas", añadió en lo que parece ser una despedida pública.

VOCALISTA DE CODA SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Xava Drago fue diagnosticado con cáncer gástrico agresivo en julio de 2024. Desde entonces, se sometió a una gastrectomía total, quimioterapia y radioterapia, enfrentando con optimismo cada etapa del tratamiento.

En marzo de este año llegó a ser declarado "libre de la enfermedad", pero un mes después anunció la reaparición del cáncer, lo que lo obligó a retomar las quimioterapias.

En mayo, su esposa, Ela Corez, inició una campaña de recaudación para acceder a un tratamiento innovador, y aunque el músico se mostró esperanzado y dispuesto a luchar, su estado de salud se fue debilitando.

Hace apenas una semana, Corez informó que él se encontraba "estable, pero débil".

¿QUIÉN ES XAVA DRACO?

Xava Drago cuyo nombre real es Salvador Aguilar, es un cantante y compositor mexicano de 54 años, reconocido por ser el vocalista emblemático de la banda de rock CODA, una agrupación que marcó la escena musical en México durante los años noventa.

Nació en 1971 y, a lo largo de su carrera, se distinguió por su voz potente, carisma en el escenario y conexión con el público. Con CODA, Drago interpretó temas que se convirtieron en clásicos del rock en español, consolidándose como una de las voces más representativas del rock nacional en los años noventa.

Su estilo vocal potente y su presencia en el escenario lo consolidaron como un ícono, además de inspirar a nuevas generaciones de músicos.

Con más de tres décadas de trayectoria, Drago no solo brilló con CODA, sino también en proyectos solistas que confirmaron su versatilidad artística. Hoy, a pesar de su delicada condición, su legado permanece vivo en la memoria de sus fans y en la historia del rock en México.