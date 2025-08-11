  • 24° C
Farándula

Pee Wee enfrenta un segundo arresto en Texas por conducir en estado de ebriedad

El exvocalista de Kumbia Kings ya había sido detenido por un cargo similar en McAllen, donde fue liberado sin pagar fianza en enero de 2024

Ago. 11, 2025
Pee Wee enfrenta un segundo arresto en Texas por conducir en estado de ebriedad

El cantante Pee Wee, exvocalista de los Kumbia Kings, volvió a verse envuelto en problemas legales en Estados Unidos. De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, el intérprete fue detenido la noche del domingo 10 de agosto alrededor de las 22:00 horas en Edinburg, Texas, acusado de conducir en estado de ebriedad.

"Les puedo confirmar que el cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad... Según el expediente al que tuve acceso, este es su segundo arresto por DWI en los últimos años", escribió el reportero en su cuenta de X. Uriel agregó que el equipo legal del artista ya trabaja para lograr su liberación bajo fianza.

YA HABÍA SIDO DETENIDO POR CARGO SIMILAR

imagen-cuerpo

Este nuevo episodio revive un antecedente reciente. En enero de 2024, Pee Wee, cuyo nombre real es Irvin Salinas Martínez, fue arrestado en Hidalgo, Texas, por un cargo similar. En aquella ocasión, el mánager del cantante, Pepe Rincón, confirmó al diario Reforma que "la detención fue en McAllen; y literal, el cargo es manejar tomado".

En ese primer incidente, el intérprete permaneció menos de 14 horas en prisión y fue liberado sin pagar fianza gracias a un PR Bond (Personal Recognizance Bond), un mecanismo legal que permite salir bajo palabra con el compromiso de presentarse ante el juez.

Según explicó Rincón, este beneficio fue posible por tratarse de su primera infracción y por la cooperación que Pee Wee mostró durante el arresto.

Sin embargo, la situación actual podría ser más complicada, ya que, según la información difundida por Carlo Uriel, se trata de su segundo arresto por el mismo delito, lo que podría derivar en sanciones legales más severas.

En 2024, previo a su primera detención, circularon en redes sociales videos del cantante cantando en una reunión antes de ser interceptado por las autoridades en su camino a casa.

Hasta ahora, Pee Wee no ha emitido comentarios sobre este nuevo arresto. El caso sigue en desarrollo y en las próximas horas se conocerá si quedará libre bajo fianza o enfrentará un proceso judicial más prolongado en Texas.

Marcela Islas
