Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo darán el "Sí": Así anuncian su compromiso

Georgina Rodríguez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir que se comprometió con el delantero portugués, Cristiano Ronaldo, una noticia que muchos esperaban desde hace años.

En su cuenta oficial de Instagram, Georgina mostró una fotografía del impresionante anillo de compromiso que le entregó Cristiano, una joya adornada con un enorme diamante que rápidamente desató reacciones entre sus seguidores y medios internacionales.

GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO RONALDO SE COMPROMETEN

A través de una publicación en Instagram, la modelo anunció su compromiso con el futbolista portugués. La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje de Georgina: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", en respuesta a la propuesta matrimonial de Cristiano, quien ha sido su apoyo incondicional durante todos estos años.

Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del Al-Nassr de la Liga de Arabia Saudita, decidió formalizar este compromiso a sus 40 años, consolidando así una relación estable que mantienen desde 2016. En aquella época, Georgina trabajaba como vendedora en una boutique exclusiva de Madrid, cuando un encuentro fortuito cambió sus vidas para siempre.

RELACIÓN DE GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO RONALDO

La pareja hizo pública su relación en 2017, durante la ceremonia de los premios FIFA The Best, donde Cristiano fue reconocido como el mejor jugador del año. Desde entonces, han construido una vida en común que ha atravesado distintas ciudades y etapas profesionales, acompañándose mutuamente en cada paso. Georgina ha estado presente en los momentos más importantes de la carrera de Cristiano, desde su etapa en la Juventus de Italia hasta su actual aventura en Arabia Saudita.

Juntos han formado una familia numerosa y unida. Cristiano Ronaldo es padre de tres hijos por gestación subrogada: Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Eva y Mateo. Además, Georgina y Cristiano tienen dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, llegada en 2022 tras un embarazo gemelar marcado por la pérdida de uno de los bebés.

Más allá del amor, Cristiano ha respaldado cada uno de los proyectos personales de Georgina, quien ha consolidado su carrera como modelo, empresaria y figura influyente en redes sociales.

Después de brillar en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, Cristiano sorprendió al firmar con el Al-Nassr a finales de 2022. A pesar de las dudas sobre el fin de su carrera, el portugués sigue vigente y sigue marcando goles, coronándose este año campeón de la UEFA Nations League con la selección de Portugal.