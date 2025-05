Shrek 5: La condición de Eugenio Derbez para volver a dar voz a Burro en la versión en español

Desde que se anunció el desarrollo de Shrek 5, programada tentativamente para estrenarse en 2026 , una de las mayores dudas entre los fans de la saga es si Eugenio Derbez regresará como la icónica voz en español del simpático Burro.

Tras su entrañable trabajo en las cuatro entregas anteriores, la posibilidad de volver a escucharlo en el papel ha generado gran expectativa.

En una reciente entrevista compartida por Sensacine Latinoamérica, el comediante mexicano reveló que sí ha sido contactado por DreamWorks, pero su regreso no está garantizado. Derbez explicó que ha puesto una condición clave para retomar el personaje.

¿QUÉ PIDIÓ EUGENIO DERBEZ?

"Ya me hablaron, les dije que sí, pero les puse una condición: si me dejan adaptar el libreto, sí. Porque ya cambió la directiva de DreamWorks. El anterior director sí me permitió hacer adaptaciones a las 4 películas anteriores, pero quizás los nuevos no acepten, y si me dicen que no, no voy a arriesgarme porque la gente va a decir que no soy el mismo y perdí gracia", explicó.

El actor dejó claro que la libertad para adaptar sus diálogos ha sido fundamental en su caracterización del personaje, y que sin esa posibilidad preferiría no participar. También desmintió rumores que aseguraban que él no formaría parte del elenco original de doblaje.

Aún no hay confirmación oficial sobre el reparto de doblaje para la versión en español de Shrek 5, pero las palabras de Derbez dejan ver que su participación depende directamente de las decisiones creativas de DreamWorks.