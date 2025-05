Este es el negocio más jugoso de Canelo Álvarez, famoso y millonario boxeador mexicano

Saúl 'Canelo' Álvarez ha roto con la vieja tradición de boxeadores que terminan su carrera en la pobreza. A sus 30 años, y en la cima de su trayectoria deportiva, el campeón mexicano ya está construyendo un legado empresarial que promete ser aún más grande que su éxito en el cuadrilátero.

Sin estudios formales, pero con una visión aguda para los negocios, Álvarez ha diversificado su fortuna estimada en más de 140 millones de dólares, de acuerdo con Forbes y Celebrity Net Worth, esto es gracias a que el boxeador cuenta con un negocio jugoso.

NEGOCIO MÁS JUGOSO DE CANELO ÁLVAREZ

Canelo Álvarez cuenta con dos sectores estratégicos que son los bienes raíces y el mercado de las gasolineras. "De todo lo que he invertido en bienes raíces, cada tres meses recibo entre cuatro y cinco millones de dólares. Tengo para retirarme ahorita sin problemas", reveló en entrevista con el periodista Graham Bensinger.

En paralelo, ‘Canelo’ está próximo a inaugurar entre 90 y 100 estaciones de servicio en México bajo la marca 'Canelo Energy', con el objetivo de que cada aspecto del negocio refleje su identidad. “Mi reto más grande es que cuando vayas, todo sea del 'Canelo'”, expresó.

Aunque reconoce que no le interesa convertirse en promotor o comentarista deportivo tras su retiro, sí tiene claro que desea consolidarse en el mundo empresarial e incluso explorar su faceta como golfista. "Obviamente no me gusta arriesgar todo, tienes que ser inteligente. Puedes tener rápido mucho dinero o rápido no tener nada” subrayó.

LUJOSA MANSIÓN EN JALISCO

El púgil tapatío cuenta con una lujosa mansión en Jalisco, donde conserva una colección de autos de lujo, 38 caballos, 600 pares de zapatos, una mesa de póker y diversas obras del artista Sergio Bustamante. El techo de su casa, inspirado en la Capilla Sixtina, es uno de sus mayores orgullos.

Originario de una familia humilde de Guadalajara, Canelo recuerda sus inicios vendiendo paletas en camiones a los siete años, en un hogar de ocho hermanos donde nunca faltó comida gracias al esfuerzo de su padre.

Con determinación y una mentalidad forjada en la disciplina, ‘Canelo’ Álvarez no solo busca acumular títulos mundiales en el boxeo, sino también convertirse en un billonario en el mundo de los negocios.